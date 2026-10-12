Борис Джонсън: САЩ помага за финансирането на руската война срещу Украйна

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Съмнявам се, че Путин разполага с количествата дизелово гориво, които обещава на САЩ, заяви Джонсън

Бившият британски премиер Борис Джонсън остро разкритикува решението на американския президент Доналд Тръмп да облекчи ограниченията върху доставките на руски дизел за САЩ. Той определи договореността като „отвратителна" и предупреди, че така Вашингтон на практика помага за финансирането на руската война срещу Украйна.

В интервю за британския вестник "Дейли мейл" Джонсън изрази възмущение от двойните стандарти в отношението към двете воюващи страни. По думите му е недопустимо Москва да продължава да атакува украинската енергийна инфраструктура, докато Киев е подложен на натиск да ограничи ответните си удари.

„Двойните стандарти са възмутителни", заяви бившият премиер.

Той постави въпроса защо Русия може да унищожава енергийни обекти в Украйна и да убива цивилни, докато украинската страна трябва да се въздържа от ответни действия.

„Съмнявам се, че Путин разполага с количествата дизелово гориво, които обещава на САЩ. Но ако руски кораб с такъв товар се опита да премине през Ламанша, се надявам Кралският флот да го ликвидира", каза Джонсън.

Според него Великобритания и съюзниците ѝ трябва да продължат да подкрепят Киев, вместо да правят отстъпки в опит да умилостивят руския президент Владимир Путин.

„Абсурдно е да се опитваш да умилостивиш Путин. Това няма да повлияе на цените на горивата", подчерта бившият британски лидер.

Решението на Тръмп да допусне доставки на руски дизел на американския пазар предизвика политически спор на фона на поскъпването на горивата в САЩ и продължаващата война в Украйна. Според публикуваната информация договореността предвижда първоначално да бъдат доставени 300 000 тона дизелово гориво. През ноември се очакват още 500 000 тона, а впоследствие – допълнителен милион тона.

Американският президент е под нарастващ натиск да овладее цените на енергията преди междинните избори за Конгреса през ноември. Същевременно действията му спрямо Москва пораждат въпроси за последователността на американската политика по отношение на санкциите и подкрепата за Украйна.

Украинският президент Володимир Зеленски определи договореността като „подарък за Путин". Според него тя ще бъде от полза за Русия и може да допринесе за удължаването на войната.

Тръмп отговори с критики към украинския лидер, като заяви, че Киев трябва да прекрати ударите по руската петролна инфраструктура. Според американския президент атаките затрудняват постигането на договорености с Москва.

Докато Тръмп обвинява Украйна, че допринася за напрежението на енергийните пазари, Киев настоява, че ударите по руските петролни обекти са начин да бъдат ограничени ресурсите, с които Кремъл финансира военните си действия.

В публикация в социалната мрежа X Джонсън също оспори тезата, че поскъпването на горивата може да бъде обяснено единствено с действията на Украйна. Според него за по-високите цени допринасят прекъсванията на световните енергийни доставки, включително кризата около Ормузкия проток.

Бившият премиер предупреди, че американските потребители могат на практика да финансират руската военна машина, ако купуват руски енергийни ресурси.

Напрежението между Вашингтон, Москва и Киев се засили и след изявление на Тръмп в собствената му социална мрежа Truth Social, че Русия и Украйна са постигнали споразумение за „енергийно примирие".

„Влиза в сила незабавно ЕНЕРГИЙНО ПРИМИРИЕ във войната между Русия и Украйна. И двете страни са се споразумели. Не го нарушавайте!", написа американският държавен глава.

Предложението предвижда прекратяване на атаките срещу енергийната инфраструктура на двете страни. Първоначално Зеленски заяви, че не е бил запознат с договореността. Впоследствие той обяви, че Украйна подкрепя прекратяването на огъня и очаква повече подробности от Вашингтон.

В публикация в X украинският президент подчерта, че Киев подкрепя инициативи за деескалация, защита на цивилното население и постигане на траен мир.

Междувременно се появиха съобщения за нови руски удари по енергийни обекти в Украйна, включително в Киев и Харковска област. Зеленски заяви, че атаките са били извършени след обявяването на енергийното примирие.

Борис Джонсън е сред най-последователните поддръжници на Украйна във Великобритания. Той беше и сред първите западни лидери, посетили Киев след началото на руската инвазия през февруари 2022 г.

Критиките му към американската политика бяха подкрепени от лидера на британската Консервативна партия Кеми Баденох. Тя заяви, че свободата на Украйна не може да бъде разменна монета в политически преговори, и разкритикува както облекчаването на ограниченията върху руския дизел, така и обвиненията срещу Зеленски.

„Той греши, като облекчава санкциите върху руския дизел, греши, като обвинява президента Зеленски за удължаването на войната на Путин и греши, като подкопава нация, бореща се за правото си на съществуване", заяви Баденох.

Британският министър на отбраната Уес Стрийтинг зае по-предпазлива позиция. В интервю за Sky News той отбеляза, че напрежението между Киев и Вашингтон не е прецедент, и подчерта, че Великобритания трябва да помогне за възстановяването на диалога между съюзниците.

Стрийтинг допусна, че вътрешнополитическият натиск в САЩ, включително наближаващите междинни избори, влияе върху решенията на Тръмп за енергийните доставки и цените на горивата.

Договореността за руските доставки отново постави на дневен ред ефективността на санкциите срещу Москва и последиците от тях за международните енергийни пазари.

Според цитираните данни цената на дизела в САЩ е скочила от 3,68 долара за галон година по-рано до 6,28 долара. За поскъпването допринасят прекъсванията на доставките и напрежението на световните енергийни пазари.

В опит да ограничи разходите за американските потребители Тръмп търси различни решения в енергийната политика, включително чрез промени в режима на доставки на руски горива. Той е отправял и заплахи за ограничения върху износа на енергийни ресурси към съюзниците от Г-7.

Спорът около руския дизел поставя Вашингтон пред труден избор – как да постигне по-ниски цени на горивата за американците, без да отслабва натиска върху Москва и подкрепата за Украйна. Именно това противоречие стои в основата на критиките от Джонсън и други британски политици към действията на Тръмп.