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Русия твърди, че е поразила кораб с военен товар за Одеса, двама души са загинали при украински атаки

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Снимка: Източник: Pixabay

Русия съобщи, че е нанесла удар по кораб, превозващ военен товар към украинското черноморско пристанище Одеса. Междувременно двама души са загинали при украински атаки в руската Белгородска област и в контролираната от руските сили част на Донецка област, предаде Ройтерс.

Руското министерство на отбраната заяви, че руските въоръжени сили продължават да нанасят удари с дронове по обекти от пристанищната инфраструктура на Украйна. По данни на ведомството при една от атаките е бил поразен кораб, превозващ военен товар към пристанището на Одеса. Ройтерс отбелязва, че не е успяла да потвърди независимо това твърдение.

В Одеска област живеят над 150 000 етнически българи, които са третата по численост етническа общност в региона според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса българите са около 50 000–60 000 души. Най-големите компактни български общности са съсредоточени в Болградски, Измаилски и Белгородднестровски район.

Междувременно един човек е загинал вчера при украинска атака с дрон в руската Белгородска област, съобщиха местните власти. Според регионалния оперативен щаб безпилотният летателен апарат е поразил автомобил на път в близост до границата с Украйна. Белгородска област често става обект на украински нападения.

Още една жертва е имало при украински удар в частта на Донецка област, контролирана от руските сили. Това съобщиха местните власти, назначени от Москва.

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