Съдия нареди да свалят от ефир рекламите на Тръмп, платени с държавни пари

Федерален съдия в САЩ нареди администрацията на президента Доналд Тръмп незабавно да спре излъчването на реклами, финансирани от американското правителство, които представят държавния глава в положителна светлина, съобщава NBC News.

Делото е заведено от организацията за граждански контрол Common Cause, Робърт Хънтър – кандидат на Демократическата партия за място в Камарата на представителите на щата Алабама, както и от профсъюз в Ню Йорк и неговия комитет за политически действия. Искът е един от няколкото подобни, включително този на Националния комитет на Демократическата партия, с които се настоява рекламите да бъдат свалени от ефир.

„Ищците са показали, че имат големи шансове да спечелят делото по същество, че ще претърпят непоправими вреди при липса на съдебна забрана, че балансът на интересите е в тяхна полза и че забраната служи на обществения интерес", написа федералната съдийка Дженифър Рошон от Окръжния съд на САЩ за Южния окръг на Ню Йорк.

В съдебен документ от събота администрацията е заявила, че Министерството на вътрешната сигурност е възложило чрез посредник закупуването на рекламно време до неделя и е инструктирало посредника да не купува повече рекламни слотове след този ден.

Рошон обаче постанови, че аргументите на ищците остават валидни, и нареди на администрацията на Тръмп да „отмени или да осигури отмяната" на всички реклами, така че те да не бъдат излъчвани или разпространявани, включително тези, планирани за неделя вечер.

Съдията постанови също, че администрацията няма право да използва средства, отпуснати на Министерството на вътрешната сигурност, за „разработване, създаване, разпространение, закупуване на рекламно време, публикуване или излъчване" на оспорваните реклами.

Белият дом, Министерството на вътрешната сигурност и Службата за управление и бюджет, които са посочени като ответници по делото, не са отговорили незабавно на запитванията за коментар относно съдебното решение.

MAGA Inc. – организацията, за която Тръмп заяви миналата седмица, че ще му помогне да финансира рекламите занапред – също не е отговорила веднага на запитване за коментар.