Луксозни имоти, яхти и самолети за 672 млн. долара изчезнали от отчетите на Абрамович

Одиторският гигант „Делойт" (Deloitte) е помогнал за изготвянето на документи с невярно съдържание, чрез които да бъдат укрити активи на руския олигарх Роман Абрамович и да се избегне плащането на данъци. Това показва разследване на предаването „Панорама" на Би Би Си и Бюрото за разследваща журналистика.

Според разследването финансови отчети, заверени от „Делойт" в Кипър, са довели до заличаването от счетоводните документи на активи на стойност 672 млн. долара, сред които луксозни имения, частни самолети, хеликоптери и яхти.

Журналистите са открили и данни за схема, при която чрез документи с променени дати е било прикрито действителното притежание на средства, за да се избегне плащането на данъци върху лихвите от близо 2 млрд. долара, държани в кипърска компания на Абрамович. Според разследването действията на неговите съветници са позволили да бъдат спестени милиони долари от данъчни задължения.

През 2006 г. „Делойт" заверява финансови отчети на кипърската компания „Амискан Инвестмънтс" (Amiscan Investments), от които вече са премахнати активи за 672 млн. долара. Документи показват, че прехвърлянето им към дружество на Британските Вирджински острови е оформено със задна дата, така че да изглежда, че е извършено три години по-рано. Така активите остават извън публичните отчети.

Разследването разкрива и подобна схема с друга компания на олигарха – „Електус Инвестмънтс" (Electus Investments), чрез която са били управлявани активи за над 10 млрд. долара. Според публикуваните документи със задна дата е било оформено прехвърляне на собствеността към дружество със същото име на Британските Вирджински острови, където не е било задължително публикуването на финансови отчети.

Експертът по финансово право Андрю Мичъл заяви пред Би Би Си, че описаната схема представлява „директно" укриване на данъци. Според него, ако подобни действия бяха извършени във Великобритания и ставаше дума за милиони, данъчните власти биха могли да предприемат наказателно преследване.

Адвокатите на Абрамович отхвърлят обвиненията, като заявяват, че той не е укривал данъци или състоянието си. По думите им няма доказателства, че олигархът е знаел за изготвянето на документи с невярно съдържание, разрешил го е или е разпоредил подобни действия. Те подчертават, че е било напълно законно и оправдано той да разчита на съветите на професионалните си консултанти.

От „Делойт Кипър" заявиха, че компанията спазва приложимото законодателство. Одиторското дружество отказва да коментира конкретните обвинения с аргумента, че документите са отпреди повече от 20 години и вече не са достъпни.

Абрамович беше сред най-известните руски олигарси във Великобритания, след като през 2003 г. купи футболния клуб „Челси" и финансира един от най-успешните периоди в историята му. След руската инвазия в Украйна през 2022 г. британските власти наложиха санкции срещу него заради връзките му с руския президент Владимир Путин. Той беше принуден да продаде клуба.

Междувременно активи на Абрамович на стойност 5,4 млрд. британски лири остават замразени на остров Джърси, където от четири години се води наказателно разследване. Адвокатите му отричат обвиненията и по това дело и твърдят, че то е политически мотивирано.

Разследването на Би Би Си и Бюрото за разследваща журналистика се основава на изтекли хиляди документи за финансовите операции на Абрамович и мрежата му от офшорни компании, управлявани от Кипър в периода 1995–2022 г. То е част от международния журналистически проект „Кипърски тайни" (Cyprus Confidential).