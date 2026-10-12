В Белгия синдикатите протестират срещу правителствената политика

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Днес се очаква пореден протест на синдикатите в Белгия срещу правителствената политика, след като в петък се проведе по-мащабна протестна акция, предаде агенция Белга.

Днешната стачка е на служителите в публичния сектор. Стачката е насочена срещу недостатъчното финансиране на обществените услуги и предстоящите нови бюджетни мерки на правителството, включително поредно ограничаване на индексацията на заплатите или повишаване на ставката на ДДС, пише БТА.

Очакват се затруднения в работата на няколко сектора, но пълният им мащаб все още не е ясен. Фламандският оператор на градския транспорт очаква сериозни смущения в обслужването и е изготвил алтернативен график.

Стачка започна и в железопътния транспорт, като днес ще се движат по-малко влакове.

Обществените радио- и телевизионни оператори също ще бъдат сериозно засегнати. Програмите им ще бъдат значително съкратени, като много от обичайните предавания няма да бъдат излъчвани. Радиостанциите ще предават предимно музика.

Възможно е да бъдат засегнати и училищата. Смущения се очакват и на други места, включително в общинските администрации. Работата на пощенския оператор също може да бъде нарушена.