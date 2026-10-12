КМГ представя документална поредица за Китай и ООН

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Петсерийният документален филм „Гласът на хармонията" ще бъде излъчен от 12 октомври по международния канал CCTV-4 на Китайската медийна група (КМГ). Поредицата е посветена на 55-ата годишнина от възстановяването на законното представителство на Китайската народна република в ООН през 1971 г.

Филмът проследява историческите връзки между Китай и световната организация – от подписването на Устава на ООН през 1945 г. до съвременната роля на Пекин в нейната дейност. Отделните епизоди разглеждат китайските инициативи в четири направления: развитие, сигурност, цивилизация и глобално управление.

Поредицата е продуцирана от Центъра за глобални програми на китайски език към КМГ и ще се излъчва всяка вечер от 20:00 ч. пекинско време по международния канал CCTV-4.