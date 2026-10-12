Над 240 нелегални мигранти са спасени край Крит

Над 240 нелегални мигранти са били спасени в четири отделни операции в морето край гръцкия остров Крит, съобщиха гръцките власти, цитирани от електронното издание на гръцкия в. "Катимерини".

В първата операция патрул на гръцката брегова охрана е открила 77 мигранти на борда на две лодки южно от Хриси – необитаем остров край Йерапетра на Югоизточен Крит. Те са били спасени и отведени до пристанището в Йерапетра.

В две операции в същия район, дронове на Европейската служба за гранична охрана Фронтекс (FRONTEX) са забелязали две лодки с по 52 и съответно 67 мигранти на борда. Бреговата охрана е отвела пътниците в пристанището в Йерапетра.

В четвърта операция, изпълняваща се южно от о. Гавдос – най-южният гръцки остров, дрон на Фронтекс е забелязал лодка с 45 мигранти на борда. Били са спасени и отведени в пристанището на Палеохора на Югозападен Крит, пише БТА.

Опасното преминаване през Средиземно море от Източна Либия до Крит се е превърнало в един от най-натоварените маршрути за мигранти, които се опитват да влязат в Европа, дори когато пристиганията по някои други маршрути остават сравнително по-малко, отбелязва "Катимерини".