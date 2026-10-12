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Музиката и танците на древна Куча (Видео от Китай)

КМГ

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Снимка: Китайска медийна група

Добре дошли отново в нашето пътешествие в търсене на нематериалното културно наследство на Куча! В предишния епизод посетихме местна работилница за нематериално културно наследство, където се запознахме и опитахме много древни занаяти. Днес ще сменим начина — от „майсторeне с ръце" към „движение с тялото", за да открием живото нематериално културно наследство, скрито в стенописите на пещерите и предавано повече от хиляда години — музиката и танците на древна Куча

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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