Музиката и танците на древна Куча (Видео от Китай)

Добре дошли отново в нашето пътешествие в търсене на нематериалното културно наследство на Куча! В предишния епизод посетихме местна работилница за нематериално културно наследство, където се запознахме и опитахме много древни занаяти. Днес ще сменим начина — от „майсторeне с ръце" към „движение с тялото", за да открием живото нематериално културно наследство, скрито в стенописите на пещерите и предавано повече от хиляда години — музиката и танците на древна Куча