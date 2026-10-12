Германия: Новите евросанкции ще затруднят Путин във войната срещу Украйна

Министърът на външните работи на Германия Йохан Вадефул заяви днес, че одобрените нови европейски санкции ще затруднят руския президент Владимир Путин да продължи войната в Украйна, предадоха Ройтерс и ДПА.
"Затрудняваме (руският президент Владимир) Путин в това да продължи военната си агресия в нарушение на международното право - както и циничния му опит да изтощи цивилното население на Украйна чрез смъртоносни бомбардировки", заяви Вадефул.
"Днес Европейския съюз включва в санкционния си списък още повече физически лица и компании от всякога - общо над 1600. Почти всички те играят пряка или косвена роля във военните действия на Русия", добави той. Това пише БТА.
През миналата седмица представители на ЕС обсъдиха и приеха включването на 1646 физически лица и компании в санкционния списък на блока срещу Русия, като повечето от тях са свързани с военно-промишления комплекс на страната, уточниха дипломати.
Планират се и допълнителни санкции срещу 77 физически и юридически лица, които "наскоро са участвали" в организирането на това, което ЕС счита за незаконни избори за руската Държавна дума в окупираните украински територии.
Отделно от това, министърът на външните работи на Литва Кестутис Будрис заяви, че ЕС трябва да обяви руското Главно разузнавателно управление (ГРУ) за терористична организация.