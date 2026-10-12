Макрон: Не съм забелязал през последните 48 часа Русия да спазва енергийно примирие

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Френският президент Еманюел Макрон заяви днес, че през последните 48 часа не е забелязал никакви признаци Русия да спазва каквато и да е договореност за прекратяване на огъня по енергийната инфраструктура на Украйна, цитиран от Ройтерс.

Ден по-рано президентът на САЩ Доналд Тръмп изненадващо обяви енергийно примирие между Русия и Украйна, което по думите му „влиза в сила незабавно".

Украинският президент Володимир Зеленски обаче заяви, че все още очаква да се запознае с подробностите по сделката.

„Можем да подновим обсъжданията за ситуацията с енергийната инфраструктура само ако има реално прекратяване на огъня, което се спазва и от двете страни", заяви Макрон пред журналисти на автомобилно изложение в Париж.

„През последните 48 часа не съм забелязал Русия да спазва каквото и да е енергийно примирие", добави Макрон.Това пише БТА.