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Полският премиер отрече зад насилието в местни училища да стои организирана група

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Доналд Туск Снимка: Кадър: Фейсбук/Donald Tusk

Скорошните случаи на насилие в училищата не могат да бъдат свързани с дейността на организирана група, заяви полският министър-председател Доналд Туск.

По време на специален брифинг с участието на министри и представители на службите за сигурност, посветен на неотдавнашните прояви на насилие в училищата, Туск подчерта, че „не става въпрос за мащабна организирана група от хора, планиращи да създадат усещане за опасност", предаде полската новинарска агенция ПАП.

„Подобни прояви често са спонтанни и произтичат най-вече от активността в интернет", заяви той.

Туск добави, че през последните години се наблюдава ръст на насилието както в Полша, така и по света, пише БТА.

Вчера 10 000 полицейски служители са се грижили за сигурността в училищата.„Разбира се, ще продължим работата си и през следващите дни", отбеляза премиерът.

В събота Главната дирекция на полицията съобщи, че полицейските патрули ще останат в училищата до второ нареждане.

Туск заяви още, че не се планира учебните заведения да бъдат контролирани чрез полицейски методи, нито пък въвеждането на радикални форми на интернет цензура.

Той подчерта, че сътрудничеството между полицията, държавата, службите за сигурност, учителите и родителите е от решаващо значение.

Доналд Туск

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