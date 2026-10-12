Зеленски: Русия наруши обявеното от Тръмп енергийно примирие

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Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Русия е нарушила обявеното от американския президент Доналд Тръмп примирие за прекратяване на ударите по енергийни обекти, и призова Вашингтон да се намеси, за да гарантира, че Москва ще спазва условията на предполагаемото споразумение, предаде Ройтерс.

"Имаше нарушения от руска страна на обявеното от президента Тръмп примирие за ударите по енергийни обекти", заяви Зеленски във видеообръщение към конференция по въпросите на сигурността във Варшава.

"Очакваме подробности за условията, договорени между американците и руснаците, и искаме да видим каква конкретна стъпка са готови да предприемат Съединените щати", посочи украинският президент, като уточни, че е научил за споразумението от медиите, пише БТА.

"Това примирие може да проработи и да се превърне във важна стъпка към прекратяването на войната, ако американците действително се намесят сега и гарантират, че руснаците ще го спазват", подчерта Зеленски.

Междувременно украинската енергийна компания "Нафтогаз" съобщи, че през изминалата нощ Русия е атакувала нейни съоръжения за добив на природен газ в Харковска област.

"При нападението е повредено оборудване от критично значение. Нашите служители правят всичко възможно да отстранят щетите възможно най-бързо и да предотвратят рисковете за стабилната работа на енергийната система", заяви изпълняващият длъжността главен изпълнителен директор на "Нафтогаз" Сергий Федоренко в Телеграм.