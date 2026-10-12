Заради миризма на газ пуснаха ученици в Атина да учат дистанционно

Най-големият училищен комплекс в Гърция – „Грава" в северната част на Атина, остава затворен заради продължаваща миризма на газ, чийто произход все още не е установен въпреки извършените проверки, съобщи електронното издание на в. „Катимерини".

Над 4000 ученици ще продължат обучението си дистанционно, докато компетентните органи не приключат проверките и не бъде потвърдено, че сградите са безопасни, се посочва в информацията.

Извършен е втори кръг технически проверки, приключил късно в неделя, но и той не е установил течове в газопроводите и съоръженията на училищния комплекс. Въпреки това причината за миризмата остава неизяснена и общинските власти настояват за допълнителни проверки с участието на няколко служби. Кметът на Атина Харис Дукас заяви, че безопасността на децата не подлежи на компромис, и призова компетентните институции да представят резултатите от проверките.

Училищният комплекс „Грава" включва детски градини, начални и средни училища, които се посещават от над 4000 деца, а в тях работят стотици преподаватели. Комплексът използва природен газ за отопление. Миризмата е забелязана за първи път в средата на септември, като оттогава учебният процес неколкократно е прекъсван. На 8 октомври общинският съвет на Атина взе единодушно решение за временно затваряне на комплекса, което впоследствие беше удължено до приключването на проверките, припомниха гръцки медии.

Газоразпределителното дружество съобщи, че извършените технически проверки не са установили изтичане на газ или проблеми в газоразпределителната мрежа. Родители, учители и синдикални представители обаче настояват за задълбочено разследване на случая. От община Атина подчертаха, че училищният комплекс няма да бъде отворен, докато не бъдат получени категорични гаранции за безопасността на учениците и преподавателите.