Италия подкрепя папа Лъв XIV преди белодробна операция

Президентът Серджо Матарела и премиерът Джорджа Мелони заявиха подкрепата на Италия за папа Лъв XIV, след като главата на Католическата църква обяви вчера, че през следващите дни ще се подложи на операция за отстраняване на белодробен възел, предаде АНСА.

Папата ще бъде опериран в римската болница "Джемели", където са лекувани и негови предшественици, сред които Йоан Павел II. От Ватикана съобщиха, че възстановяването му се очаква да продължи около седмица.

"Докато се подготвяте за престоя си в болница през следващите дни, моля, приемете сърдечните пожелания на всички италианци, които изразявам от тяхно име, наред с личните си чувства към Вас", заяви президентът Матарела.

"Италианският народ е с Вас и Ви обгръща с обич. Можете да разчитате не само на молитвите на католическите вярващи, но и на съпричастността на безброй хора, както вярващи, така и невярващи - в цяла Италия и по света. Още веднъж отправям към Ваше Светейшество най-искрените си пожелания за спокойно възстановяване и бързо и пълно оздравяване", добави той. Това пише БТА.

"Сигурна съм, че и италианският народ няма да пропусне да изрази своята подкрепа и обич", заяви премиерът Джорджа Мелони.