ЕС договори нови санкции срещу поддържници на руските военни действия

Европейският съюз договори нов пакет от санкции, насочени срещу рекорден брой поддръжници на руските военни действия. Мерките ще обхванат близо 1600 души, компании и други организации, съобщи върховният представител на ЕС по външната политика Кая Калас, цитирана от ДПА.

Мерките, договорени от външните министри на страните от ЕС на срещата им в Люксембург, представляват „най-голямото разширяване на санкционния ни списък, откакто Русия започна войната си", написа тя в Екс. „Повече от половината от тях са свързани с производствената верига за балистични ракети", поясни тя. Това пише БТА.

„Значително затрудняваме, забавяме Русия и оскъпяваме производството на оръжията, които тя използва, за да убива украинци", се казва още в изявлението на Калас.