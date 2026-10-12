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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23719405 www.24chasa.bg

ЕС договори нови санкции срещу поддържници на руските военни действия

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Кая Калас Снимка: /Twitter/@martenkokk

Европейският съюз договори нов пакет от санкции, насочени срещу рекорден брой поддръжници на руските военни действия. Мерките ще обхванат близо 1600 души, компании и други организации, съобщи върховният представител на ЕС по външната политика Кая Калас, цитирана от ДПА.

Мерките, договорени от външните министри на страните от ЕС на срещата им в Люксембург, представляват „най-голямото разширяване на санкционния ни списък, откакто Русия започна войната си", написа тя в Екс. „Повече от половината от тях са свързани с производствената верига за балистични ракети", поясни тя. Това пише БТА.

„Значително затрудняваме, забавяме Русия и оскъпяваме производството на оръжията, които тя използва, за да убива украинци", се казва още в изявлението на Калас.

Кая Калас

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