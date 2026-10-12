Сикрет сървис: Заплахите срещу Тръмп са скочили с над 40%

Заплахите срещу американския президент Доналд Тръмп са скочили с над 40%. Това съобщават от ръководството на Сикрет сървис. Оттам подробно описаха „огромното увеличение" на заплахите срещу президентството и агентите през последната година в специално съвместно интервю за CBS News в неделя.

„Това е нещо, каквото никога досега не сме виждали", заяви директорът на Сикрет сървис Шон Къран.

„Заплахите срещу лицата, които охраняваме постоянно, са се увеличили с малко над 40% спрямо миналата година. Това е огромен ръст.", добави той.

Къран и заместник-директорът Мат Куин бяха попитани какво според тях е причината за увеличаването на заплахите. Къран посочи, че разрастването на интернет е един от факторите, но О'Донъл попита дали президентът Доналд Тръмп също не допринася за това.

„Бих казал, че има хора и от двете страни на политическия спектър, които обичат или мразят всеки президент. Смятам, че най-големият фактор, с който се сблъскваме днес, със сигурност са проблемите с психичното здраве. Все повече хора стигат до крайност и в двете посоки", добави Куин.

„Светът е различен от този преди 20 години. Социалните мрежи променят хората", каза Къран.

Двамата не уточниха дали повече заплахи идват от левицата или от десницата. Те обясниха, че не ги оценяват по този признак, като посочиха както щурма на Капитолия от 6 януари, така и опитите за убийство на Тръмп.

Къран, който ръководеше екипа за охрана на Тръмп по време на първия опит за покушение срещу него през 2024 г., подчерта значението на предварителната подготовка.

„Това не е първият път, когато правим подобно нещо. Иска ни се това да не беше станало публично достояние, защото така разкриваме част от тактиките си и затрудняваме възможността да направим нещо подобно отново. Със сигурност не беше първият път, когато сме предприемали подобни действия", заяви Къран. Той обаче уточни, че не казва дали преди този случай службата е използвала самолет примамка.

Куин също защити процедурата, при която агенти са останали на борда на резервния самолет.

„Когато изпълнявате каквато и да е задача по охрана на президента на Съединените щати, независимо кой е той, приоритет е президентът. Всички останали - служители, агенти, представители на медиите и друг персонал, не са приоритет. Това важи и за нашите собствени служители. Колкото и трудно да е за някои да го разберат, мисията е да защитаваме президента на Съединените щати", каза Куин.Fox News Digital е потърсила Белия дом за коментар.

Продължава контрола върху дейността на Сикрет сървис, след като през август трима служители бяха временно отстранени от работа във връзка с вътрешно разследване.

Охраната на президента също е подложена на засилен контрол след опитите за покушение срещу Доналд Тръмп. Междувременно ФБР продължава да не публикува документи, свързани с разследването на нападението срещу него по време на предизборен митинг в Бътлър, щата Пенсилвания.