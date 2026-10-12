В Гърция готвят забрана деца под 15 г. да не ползват социалните мрежи

Гръцкото правителство потвърди, че забраната на социалните мрежи за деца под 15 години ще влезе в сила от 1 януари 2027 г. На пресконференция по темата, предавана на живо по обществената телевизия ЕРТ, новите мерки бяха представени от държавния министър Акис Скерцос, министъра на здравеопазването Адонис Георгиадис и министъра на цифровото управление и изкуствения интелект Димитрис Папастергиу.

Законопроектът, с който регулацията ще влезе в сила, се очаква да бъде гласуван от гръцкия парламент на 22 октомври, бе съобщено на днешната пресконференция.

Законопроектът предвижда забрана за достъп на деца под 15 години до социални мрежи като Фейсбук (Facebook), ТикТок (TikTok) и Екс (X), като внимание се обръща на други платформи, използващи алгоритми, които насърчават продължителното потребление на съдържание чрез непрекъснато предлагане на видеоклипове, пише БТА.

Държавният министър Акис Скерцос подчерта, че Гърция се стреми да въведе ограниченията в пълно съответствие с европейското законодателство. По думите му е необходимо отговорността за защитата на децата в интернет да не се носи единствено от родителите, а да бъде споделена от технологичните компании и държавата. Той посочи Австралия като пример за държава, предприела подобни мерки, като отбеляза, че за разлика от нея Гърция трябва да съобразява националното си законодателство с правилата на Европейския съюз.