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Кремъл: Русия може да не атакува Украйна само в деня на президентските избори в страната

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Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков Снимка: СНИМКА: Екс/ @nxt888

Руският президент Владимир Путин би бил готов да нареди на въоръжените сили да не нанасят удари по Украйна в деня на президентските избори в страната, съобщи руската информационна агенция РИА Новости, цитирайки говорителя на Кремъл Дмитрий Песков, предаде Ройтерс.

Освен това Кремъл отхвърли предложението на украинския президент Володимир Зеленски за 60-дневно прекратяване на огъня, което да позволи на страната му да произведе президентски избори, като заяви, че вместо това настоява за цялостно мирно споразумение, пише БТА.

„Моля, кажете на Путин: дайте ни два месеца – 60 дни пълно прекратяване на огъня, 60 дни – и ние ще организираме избори", заяви Зеленски вчера в предаването „Тази седмица" (This Week) на американската телевизия Ей Би Си.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви пред журналисти днес, че Русия иска дългосрочно мирно споразумение, а не временно прекратяване на огъня. „В Кремъл както президентът Путин, така и представители на властите на различни равнища неведнъж са заявявали, че не искаме прекратяване на огъня. Искаме траен мир и сме готови да направим всичко възможно, за да го постигнем".

Русия отдавна настоява Украйна да произведе избори и твърди, че отказът ѝ да го направи лишава Зеленски от легитимност като държавен глава.

Украинското законодателство забранява произвеждането на избори по време на военно положение.

Кремъл заяви също, че продължават разговорите за евентуално прекратяване на огъня по енергийната инфраструктура между Русия и Украйна - договореност, обявена вчера от американския президент Доналд Тръмп.

Песков отказа да коментира дали сделката ще се отнася единствено до петролните рафинерии и заяви, че допълнителна информация ще бъде оповестена своевременно.

В изявлението още се посочва, че Кремъл очаква предстоящият съдебен процес, свързан с взривовете по газопроводите „Северен поток" през 2022 г., да бъде обективен и да установи кои са поръчителите и извършителите на атаката.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков

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