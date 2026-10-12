Румъния настоява за примирие в Черно море и защита на корабите от атаки

Румъния подкрепя постигане на споразумение за прекратяване на огъня в региона на Черно море, заяви министърът на външните работи на страната Оана Цою преди заседанието на Съвета на ЕС по външни работи в Люксембург.

Оана Цою призова за защита на плавателните съдове, енергийната инфраструктура на Украйна и цивилните граждани с оглед на атаките срещу кораби в изключителните икономически зони в Черно море. Тя отбеляза, че при неотдавнашно нападение над кораб в изключителната икономическа зона на Румъния са загинали двама души, а румънски спасителни екипи са се намесили, за да окажат помощ на пострадалите. Министърът припомни, че подобни атаки са били регистрирани и в изключителната икономическа зона на България.

По време на изказването си Оана Цою подчерта значението на региона за световната продоволствена сигурност, съобщава БТА.

"Близо една трета от търговията с пшеница произлиза от района на Черно море, а около 55 процента от украинската пшеница се транспортира чрез инфраструктура, подкрепяна от Румъния. Букурещ обсъжда увеличаване на транзитния капацитет и подкрепя усилията за разминиране и защита на критичната инфраструктура, в сътрудничество с България и Турция", посочи още тя.

Цою предупреди, че не трябва да се позволява на Русия да използва храната като оръжие и се обяви за намаляване на енергийната зависимост от Москва чрез увеличаване на европейския добив на газ и развитие на проекта за добив на газ в Черно море „Нептун Дийп".

"Румъния е готова да защити проекта „Нептун Дийп" от атаки с дронове, предвид факта, че досега е реагирала ефективно на провокации и инциденти, изпитани са възможностите ѝ за реакция", заяви междувременно държавният секретар в Министерството на енергетиката Кристиан Бушой, цитиран от Диджи24.