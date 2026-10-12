Скопие: Ще информираме ЕС и Съвета на Европа за бягството на Ива Михайлова

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Министерството на външните работи и външната търговия на Северна Македония ще информира институциите на Европейския съюз и Съвета на Европа за случая с Ива Михайлова, чието напускане на страната определя като бягство, както и за „приемането й на високо ниво в София".

„Подобно поведение от страна на българските държавни институции подкопава усилията, които полагаме за изграждане на доверие, и противоречи на декларираните ангажименти за развитие на добросъседски отношения", се казва в съобщение на външното министерство в Скопие, публикувано във Фейсбук.

От ведомството определят като сериозно погрешно послание приемането на високо ниво на човек, срещу когото се води съдебно производство. Според министерството националността и притежаването на друго гражданство не трябва да служат като защита от отговорност пред компетентните институции.

„Всеки има право на справедлив процес. Никой няма право на освобождаване от законите", се посочва в позицията.

От Скопие заявяват, че очакват от България, като държава членка на ЕС, действия в съответствие с основните европейски принципи – зачитане на съдебните производства, сътрудничество между компетентните институции и равенство пред закона.

„Процедури, които създават впечатление за институционална защита от съдебна отговорност, са несъвместими с тези принципи. Върховенството на закона не трябва да бъде избирателно, нито да зависи от националността на лицето", заявяват от министерството.

В съобщението се подчертава, че Северна Македония остава ангажирана с развитието на добросъседски отношения, основани на взаимно уважение, доверие и европейски принципи. От българската страна се очаква същата отговорност.

„Зачитането на справедливостта не е въпрос на политически избор, а фундаментално европейско задължение", се казва още в позицията на Министерството на външните работи и външната търговия в Скопие.

По-рано днес Министерството на вътрешните работи на Северна Македония съобщи, че в системата на Гранична полиция няма регистрирано законно излизане на Ива Михайлова от страната.

При проверките, извършени чрез Съвместния контактен център с България, е била получена информация, че за посоченото лице няма регистрирано законно влизане на територията на България.