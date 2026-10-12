Украйна удари технологичния гигант “Яндекс”, на който разчитат троловете на Кремъл (Обзор)

Англия поиска тесни връзки с ЕС

Британският премиер Анди Бърнам заяви, че Русия се е намесила в референдума за Брекзит през 2016 г. във Великобритания и предупреди, че подобни действия се извършват и във Франция и Германия в момента. Той призна, че е обсъдил проблема с германския канцлер Фридрих Мерц по време на посещението си в Берлин преди дни, тъй като със сигурност “има дезинформация, която идва от Русия и навлиза и в германската политика”.

“Важно е тези неща да бъдат ясно заявени сега и вярвам, че това

ще помогне на избирателите в Германия и Франция

да разберат, че част от тази политика се подклажда от нашите врагове, а именно Русия”, обяви Бърнам.

Изказването му дойде в навечерието на обсъждане в британския парламент на петиция за връщане на Обединеното кралство в Европейския съюз. Тя е подписана от 111 687 души, но по предварителни заявки на политическите сили не се очаква да получи подкрепа, която да стартира процес за отмяна на Брекзит. Според британското правителство повторното присъединяване на Обединеното кралство към Евросъюза не е на дневен ред в момента, но се работи за ново стратегическо партньорство с Брюксел.

Бърнам смята, че е време политиците в Лондон да се изправят пред реалността, че Брекзит е причинил повече вреди, отколкото ползи и че статуквото не е достатъчно добро за Великобритания.

Той сравни избягването на по-тесни връзки с бягство от отговорност към британските граждани, тъй като ново споразумение с ЕС би помогнало за справяне с нелегалната имиграция и с икономическата нестабилност.

Британският премиер отчете като слабост, че са били пасивни по въпроса с руската намеса за Брекзит и не са информирали хората достатъчно за мащаба на опитите от чужбина да се дестабилизира политическият процес. Той не предостави подробности относно естеството или обхвата на действията на Москва по време на референдума за излизането на Великобритания от ЕС, но друг представител на правителството му бе малко по-конкретен.

“Русия очевидно се е опитвала да се намесва в редица наши демократични процеси. Те водят информационна война и само

тази година харчат 1,5 млрд. паунда за дезинформация и пропаганда”,

каза пред Би Би Си зам. външният министър Стивън Доути. Той отхвърли твърденията, че Бърнам повдига темата сега, защото иска страната да се върне в ЕС.

Това е първият път, когато британски министър-председател заявява, че Русия се е намесила във вота за Брекзит през 2016 г., въпреки че отдавна има предупреждения за опити на Кремъл да упражнява влияние върху политиката на Обединеното кралство. Още през 2020-а парламентарната комисия по разузнаване и сигурност публикува доклад, според който това се е случило, макар заключението му да бе отхвърлено от Кремъл.

Разследващ екип на Би Би Си обаче проследи свързани с Русия кампании за дезинформация, включително използването на изкуствен интелект за създаване на фалшиви видеоклипове, представящи се за репортажи на журналисти и новинарски организации относно ситуацията в Украйна.

В един от сайтовете за фалшиви новини погрешно се твърдеше, че украинският президент Володимир Зеленски е закупил на занижена цена имение, собственост на крал Чарлз.

Представител на Избирателната комисия на Обединеното кралство пък заяви, че

руски дийпфейк видеа са били “широко използвани в избори по целия свят”

и няма причина да се предполага, че Великобритания е била подмината. Затова и британското правителство ще създаде нов център за “спиране на отровната вълна” от дезинформация.

Междувременно Украйна нанесе три сериозни удара с дронове върху бази на технологичния гигант “Яндекс” в Русия, който спря някои от услугите си. Компанията, наричана “руският Google”, управлява най-популярната онлайн търсачка в страната, както и приложения за поръчка на храна и таксиметрови услуги, използвани от милиони хора.

Нейни сървъри и облачни системи индиректно поддържат и жизненоважна цифрова инфраструктура, на която разчитат руските “фабрики за тролове” и бот мрежи за автоматизиран трафик и разпространение на пропаганда. В резултат

някои платформи регистрираха изключително рязък спад на автоматизирания

трафик от Русия Срив в активността на ботовете беше отбелязан в страници във фейсбук и Х на крайнодесни партии като “Алтернатива за Германия”.

“Замлъкнаха” и някои профили, генериращи коментари срещу Украйна и НАТО.

Последният удар срещу център на “Яндекс” край Москва бе нанесен часове след като президентът на САЩ Доналд Тръмп предупреди Украйна, че трябва да спре да атакува руските петролни рафинерии, за да може Москва да пусне повече дизел на световния пазар – негова сделка с руския президент Владимир Путин, която предизвика критики от страна на Европа и дипломатически скандал с украинския президент Володимир Зеленски.