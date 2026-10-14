Турция отказва младите от цигарите - ще ги продават само срещу лична карта

Скоро в Турция цигари ще могат да се купуват само след представяне на лична карта. Това обяви здравният министър Кемал Мемишоглу. Целта е да се ограничи пушенето сред младите в страната, като се въведат по-строги правила за проверка и контрол на възрастта.

Правителството на президента Реджеп Ердоган изготвя законодателство, което ще изясни къде е разрешено пушенето, ще намали рекламите с цигари и ще въведе по-строги санкции за нарушителите.

Мемишоглу заяви, че се очаква законопроектът да бъде внесен в парламента до няколко седмици. Той затяга ограниченията за пушене на определени места, включително училища, спортни зони и закрити обществени пространства. Ще бъдат установени и по-ясни граници между зоните за пушачи и непушачи в кафенета и ресторанти.

“Нашата основна цел е да се забрани продажбата на цигари на лица под определена възраст. Системата ще регистрира самоличността на всеки купувач”, обясни Мемишоглу.

Здравният министър подчерта, че Турция е втора в света по пушене на глава от населението. Той посочи, че в югоизточната ни съседка са били продадени близо 8 млрд. пакета с цигари само за последната година. По думите му това е генерирало за тютюневата индустрия печалби между 20 и 30 млрд. долара.

“Около 33% от турците пушат. Това е много голям здравен проблем за страната, който се свързва с опасни заболявания като рак на белите дробове и сърдечни увреждания”, каза той.

Министърът цитира и скорошно проучване на Турското дружество “Зелен полумесец”, което установи, че 80% от хората в страната искат да се откажат от тютюнопушенето.

Правителството иска да ги насърчи доброволно да го направят, като ограничи присъствието на цигарите в ежедневието, вместо да разчита единствено на забрани и глоби.

