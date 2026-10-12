НАТО представи план за отговор на руска атака, включва удари близо до Санкт Петербург и Калининградска област

Концепцията на НАТО за противодействие на евентуална руска атака срещу НАТО включва удари срещу цели близо до Санкт Петербург, Калининградска област и Беларус. Върховният главнокомандващ на съюзническите сили на НАТО Алексъс Гринкевич обяви това в понеделник по време на реч на Варшавския форум за сигурност, съобщи The ​​Wall Street Journal.

Гринкевич очерта мерки, предназначени да спрат първоначална атака и, ако агресията продължи, да лишат врага от възможността да командва и снабдява силите си. Целта е да се спре нахлуването в началния етап, като се сведе до минимум рискът от ескалация до конвенционална или ядрена война и без да се прибягва до пълно унищожаване на врага, според WSJ.

Планът предвижда създаването на обширна „автономна зона", в която дронове и наземни роботи биха могли да възпрат руска офанзива, без да излагат съюзническите сили на значителни загуби.

Едновременно с това, ракети с голям обсег биха поразили руски командни пунктове и системи за противовъздушна отбрана в Калининградска област, близо до Санкт Петербург и в Беларус, според плана на НАТО. Това има за цел да подкопае способността на Русия да контролира въздушното пространство и да позволи на V-ти корпус на американската армия и други сухопътни сили на НАТО да започнат контраофанзива.

Самолети на НАТО бързо ще атакуват руски подкрепления, докато те напредват към бойното поле, както и ще атакуват други цели в тила, според плана.

Ударите на НАТО ще бъдат координирани с помощта на „цифрова рамка" – система за незабавен обмен на класифицирани данни за насочване между съюзническите сили чрез облачна инфраструктура. Отделни елементи от тази мрежа са били тествани в Близкия изток по време на военната кампания на САЩ срещу Иран, пише WSJ.

Този подход се нарича „Инициатива за възпиране на източния фланг". Според американски военни служители, цитирани от WSJ, основната му цел е да принуди Путин да заключи „не днес", когато оценява отбраната на НАТО, ако обмисля атака. За да подсилят това послание, войските на Алианса постоянно провеждат учения, тестват и демонстрират своята готовност.

Докато Гринкевич говореше във Варшава, над 20 000 войници от целия НАТО участваха в десетдневното военно учение „Непоколебим дуел". Те симулираха сценарий, при който приблизително един милион съюзнически войски трябва да отблъснат нашествие от изток със сили със сравним размер, пише WSJ. Тези учения „са 100 процента съвместими с „теорията за победата" на Гринкевич", каза германският генерал Томас Льовин пред WSJ.

Друг участник в ученията отбеляза, че и други учения са симулирали прецизни удари, насочени към деактивиране на командните пунктове на противника с помощта на наземни ракети земя-земя.

През август Bild съобщи, че НАТО е разработил концепция за военен отговор в случай на руска атака срещу балтийските държави. Целта на този отговор, според изданието, би била да се спрат настъпващите войски и да се отслабят военните способности на Русия. Планът предвижда и удари срещу цели в руския тил, по-специално в Калининградска област, съобщи Bild.