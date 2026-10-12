Сергей Лавров: Зеленски не заслужава почивка от войната

Зеленски иска да спечели време, през което европейските държави да му осигурят допълнително въоръжение, каза Лавров

Украинският президент Владимир Зеленски не заслужава „почивка" на бойното поле и Русия няма отново да се доверява на обещанията му. Това заяви руският външен министър Сергей Лавров на пресконференция след преговорите си с ливанския министър на външните работи и по въпросите на емигрантите Юсеф Раджи, съобщиха руски медии.

Лавров коментира изявленията на американския президент Доналд Тръмп, според когото Русия и Украйна са се съгласили на „енергийно примирие". Руският външен министър определи реакцията на Зеленски на тези твърдения като престорено учудване, пише изданието "Москва 24".

„Не мисля, че той заслужава прекъсване. Не мисля, че отново ще се поддадем на уверенията и обещанията", заяви Лавров. Той припомни позицията на руския президент Владимир Путин, че Москва продължава да преследва целите на т.нар. специална военна операция и няма намерение да се оправдава пред никого.

Според Лавров Зеленски се опитва да използва всякакви публични изявления и инициативи, за да постигне временно прекратяване на бойните действия в своя полза. Руският министър обвини украинския президент, че иска да спечели време, през което европейските държави да му осигурят допълнително въоръжение.

„Целта е една и е много проста – да извоюва време, за да получи отдих", каза Лавров. По думите му Зеленски е заявил, че би бил готов да проведе президентски избори, ако получи два месеца, за да събере сили. През този период, според руския външен министър, Европа ще може да достави на Украйна нови оръжия за продължаване на войната срещу Русия.

На 11 октомври Тръмп обяви, че Москва и Киев са се съгласили на „енергийно примирие". Според публикация на американския портал Axios, позоваваща се на източник от Белия дом, американският президент очаква Зеленски да спазва договореността.

На 10 октомври Тръмп заяви, че САЩ многократно са призовавали украинския президент да не атакува руски нефтопреработвателни заводи, но той не се е съобразил с тези искания.

Междувременно на 9 октомври Тръмп и Путин проведоха телефонен разговор, в който обсъдиха и доставките на нефтопродукти. Русия потвърди готовността си да доставя петрол и нефтопродукти на американския и световния пазар.

Руският вицепремиер Александър Новак съобщи, че страната започва да отменя забраната за износ на дизелово гориво по-рано от планираното. По думите му Русия е готова да достави 300 хил. тона дизел през октомври, 500 хил. тона през ноември и 1 млн. тона през декември. Впоследствие обемът може да нарасне до 3 млн. тона месечно.

Администрацията във Вашингтон изключи доставките на руско дизелово гориво за световните пазари от американските санкции до 7 април 2027 г.