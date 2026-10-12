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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23721197 www.24chasa.bg

ЕС санкционира Северна Корея заради военното сътрудничество с Русия

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ЕС СНИМКА: Пиксабей

Европейският съюз наложи санкции срещу три физически лица и четири компании в Северна Корея, насочени срещу дейностите на Корейската народнодемократична република (КНДР) в областта на ядрената програма и балистичните ракети, предаде Ройтерс, позовавайки се на изявление на Съветът на Европейския съюз.

Новите санкции са свързани с разширяващото се военно и икономическо сътрудничество с Русия, включително изпращането на севернокорейски работници в Русия, търговското и промишленото сътрудничество, както и търговията по схемата "оръжие срещу петрол", се посочва още в изявлението, пише БТА. 

Днес европейският съюз договори нов пакет от санкции, насочени срещу рекорден брой поддръжници на руските военни действия. Мерките ще обхванат близо 1600 души, компании и други организации. 

ЕС СНИМКА: Пиксабей

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