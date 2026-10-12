Папа Лъв XIV влиза в болница за операция утре

Папа Лъв XIV ще постъпи в болница утре преди обяд за операция по отстраняване на белодробен възел, открит при скорошни медицински изследвания, предаде Асошиейтед прес, цитирайки пресслужбата на Ватикана.

Пресслужбата не уточни кога точно ще се състои самата операция, но се очаква тя да бъде извършена в началото на седмицата, като възстановяването ще отнеме около седмица.

Папата съобщи за откриването на възела по време на неделната си молитва „Ангел Господен" и заяви, че следва препоръката на лекарите той да бъде отстранен. Изследванията не са били предизвикани от конкретен здравословен проблем, казаха от пресслужбата, с което опровергаха съобщения в италианските медии, според които възпаление е станало причина за прегледа на папата.

Днес работата във Ватикана продължи по обичайния си ред. Седемдесет и една-годишният Лъв XIV проведе аудиенция с членове на базираната в Рим благотворителна организация „Кръгът Свети Петър" (Circolo San Pietro) и прие дарение от тях. Той говори със силен и ясен глас, като похвали тяхното служение и себеотрицание. След това присъстващите го изпратиха с бурни аплодисменти, пише БТА.

Папата даде още шест частни аудиенции и извърши три назначения, а Ватиканът публикува писмо, което той е написал до оттеглящия се декан на Колегията на кардиналите, за да му благодари за службата. Писмото е подписано вчера.

Белодробният възел представлява малка зона с необичайна структура и размери под 3 сантиметра, която понякога се открива при компютърна томография на гръдния кош или коремната кухина. Често тези изследвания се правят за установяване на последици от травма или белодробна инфекция, без да са свързани със скрининг за рак на белия дроб. Възелът може да бъде доброкачествен или злокачествен. Често се препоръчва хирургично отстраняване, за да се установи дали е раков, тъй като извършването на белодробна биопсия с игла може да бъде трудно.

Онколози твърдят, че ако се окаже, че възелът е злокачествен, прогнозата за Лъв е отлична, тъй като той ще бъде отстранен в ранен стадий.

За разлика от своя предшественик папа Франциск, чиито дългогодишни дихателни проблеми го принуждаваха да говори шепнешком, Лъв говори със силен глас и често пее молитвите си.