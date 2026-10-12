Украински военни: Русия е започнала масово производство на сателити с китайски части

Русия вероятно е преминала към масово производство на малки сателити за комуникационната си мрежа „Расвет" (Rassvet), като използва електронни компоненти от Китай. Това сочат разузнавателни данни, с които разполага украинската армия и които цитира японската агенция Киодо.

Сателитната система е замислена като конкурент на американската услуга „Старлинк" (Starlink) на компанията „СпейсЕкс" (SpaceX). Разширяването на мрежата обаче поражда опасения сред украинските военни, че Русия ще може да използва дистанционно управлявани дронове на по-големи разстояния на украинска територия, пише БТА.

Името „Расвет" означава „зазоряване" на руски. Системата е предназначена да осигурява комуникация, чрез която руските сили да управляват дронове с изглед от първо лице (FPV) от по-голямо разстояние. Това би ставало чрез предаване в реално време на видеосигнал от камерите на безпилотните апарати. В момента подобни дронове се използват предимно в близост до фронтовата линия заради ограниченията на комуникационните връзки.

По данни на украински военен източник Русия може да започне да използва мрежата до края на тази година или в началото на 2027 г. Той предупреди, че съчетаването на сателитната система с дронове би представлявало много сериозна заплаха за целия свят.

Украинската армия съобщава, че Русия е започнала да използва интегрални схеми на китайския производител „Шанхай Фудан микроелектроникс груп" (Shanghai Fudan Microelectronics Group Co.) в сателитите си през миналата година, когато е преминала към подготовка за масово производство. Прототипите, изпитани през 2023 г., според съобщенията са били оборудвани с чипове на американската компания за полупроводници „Ей Ем Ди" (Advanced Micro Devices Inc.).

През тази година Русия е изстреляла 32 сателита от космодрума „Плесецк" (Plesetsk), разположен в северозападната част на страната, твърди украинският военен източник. Половината от тях са били изведени в орбита през март, а останалите 16 – през юли.

Засега съзвездието е сравнително малко и се смята, че „Расвет" е достъпна над украинска територия само между два и четири часа и половина дневно. Според експертни оценки за пълноценното функциониране на мрежата ще са необходими около 250 сателита.

Украйна предприема и дипломатически действия срещу проекта. През август страната поиска от Международния съюз по далекосъобщения (ITU) – агенцията на ООН, която координира използването на радиочестотите и разпределението на сателитните орбити – да не разпределя честоти за „Расвет" над украинска територия. Аргументът на Киев е, че мрежата ще бъде използвана за военни цели.

Междувременно през септември миналата година правителството на САЩ включи „Шанхай Фудан микроелектроникс" в санкционния си списък. Вашингтон обвини компанията, че предоставя военни технологии на руските въоръжени сили.