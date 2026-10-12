ЕК и няколко партии в европарламента се обявиха против съкращения в следващия бюджет на ЕС

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Европейската комисия изрази съжаление относно предложените значителни съкращения в следващия седемгодишен бюджет на Европейския съюз за периода 2028–2034 г., а ръководителите на четири от основните политически групи в Европейския парламент отхвърлиха новия компромисен вариант с аргумента, че орязването на средствата е прекомерно, предадоха Франс прес и ДПА.

Предложението за бюджета ще бъде обсъдено на срещата на върха на лидерите на 27-те държави членки на ЕС, която ще се състои в четвъртък и петък в Брюксел.

„Не одобряваме предложените съкращения в бюджета", заяви Балаш Уйвари, говорител на Еврокомисията по икономическите въпроси, цитиран от АФП.

В събота Ирландия, която в момента председателства Съвета на ЕС, представи компромисно предложение, предвиждащо съкращаване на разходите за периода 2028-2034 г. с около 159 млрд. евро спрямо първоначалното предложение на Европейската комисия от близо 1,985 трилиона евро.

Предложението предвижда съкращение от 3 на сто на разходите за развитие на регионите, селско стопанство и рибарство спрямо разчетите на ЕК, както и намаление от 13 на сто на разходите за конкурентоспособност, просперитет и сигурност.

Компромисният вариант обаче не успя да удовлетвори Германия и държавите, които подкрепят позицията ѝ и настояват за още по-мащабно намаляване на разходите. Други държави, сред които Франция, настояват ЕС да приеме по-голям бюджет за периода 2028–2034 г., който да осигури достатъчно средства за изпълнение на общите европейски приоритети, пише БТА.

Днес Европейската комисия изрази недоволство от „значителното намаляване на общия размер на бюджета" спрямо първоначалното предложение.

„Съществените бюджетни съкращения рискуват да застрашат ключови приоритети, по които сме постигнали общо съгласие", подчерта Уйвари пред журналисти.

„ЕС трябва да поема все повече задачи и да се справя с нарастващ брой кризи и непредвидени ситуации. Затова е важно да разполага с достатъчно финансови средства, за да реагира адекватно на тези предизвикателства", добави говорителят на ЕК.

Междувременно председателите на четири от основните политически партии в Европейския парламент - Европейската народна партия (ЕНП), Прогресивния алианс на социалистите и демократите (S&D), либералната „Обнови Европа" (Renew Europe) и групата на Зелените, отхвърлиха новото компромисно предложение в съвместно изявление, разпространено днес.

Четирите политически групи разполагат общо с 454 от 720-те места в Европейския парламент. Според тях предвидените съкращения са прекомерни и могат да ограничат способността на ЕС да реагира на бъдещите предизвикателства и да отстоява ролята си в един все по-нестабилен свят.

В изявлението си политическите лидери предупреждават също, че разпределението на съкращенията може да отслаби конкурентоспособността и сигурността на Европа и да намали влиянието ѝ на международната сцена.

Позицията на председателя на ЕНП Манфред Вебер го поставя в противоречие с германския канцлер Фридрих Мерц, който е от същата политическа сила и е негов сънародник и политически съюзник. Мерц смята новото предложение за неприемливо, настоявайки за по-съществени съкращения.

Европейските институции първоначално се надяваха да постигнат споразумение за дългосрочния бюджет преди Коледа, за да избегнат застъпването на преговорите с многобройните изборни кампании през 2027 г., сред които и президентските избори във Франция, на които, според социологическите проучвания, крайната десница в страната е сред водещите политически сили.

Постигането на споразумение в този срок обаче изглежда все по-трудно заради съществените различия между 27-те държави членки. Допълнително забавяне на преговорите може да предизвикат и предсрочните парламентарни избори в Испания, насрочени за края на ноември.