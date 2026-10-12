Саудитска Арабия съобщи за нова вълна от ракетни атаки и нападения с дронове срещу страната, предаде Ройтерс. Междувременно международното летище в Рияд остава затворено след смъртоносния ракетен удар в събота срещу терминала за заминаващи пътници, за който отговорност поеха подкрепяните от Иран йеменски бунтовници хути.

Ръководената от Саудитска Арабия коалиция, която подкрепя правителствените сили в Йемен, съобщи за приближаващи ракети и дронове. Засега няма информация дали те са били прехванати.

От миналата седмица хутите атакуват саудитски летища и петролни съоръжения на фона на бързо ескалиращия конфликт, който се разраства като част от по-широкото регионално противопоставяне между САЩ и Иран.

Нападенията доведоха до затваряне на части от въздушното пространство на Саудитска Арабия и до спиране на полетите от летището в Рияд. Въздушният трафик над столицата е почти напълно преустановен, въпреки че градът е домакин на голяма международна енергийна конференция.

Саудитска Арабия се оказва в сложно положение, след като отново се включи активно в гражданската война в Йемен. Целта на Рияд е да изтласка хутите от стратегически важния проток Баб ел Мандеб, през който преминават петролни доставки, и да спре по-нататъшното им териториално настъпление след бързите успехи на групировката през септември.

Подкрепяните от Саудитска Арабия йеменски сили са постигнали известен напредък срещу хутите в района на Баб ел Мандеб, но продължават да срещат трудности на други фронтове. Според йеменски военни източници ще е необходимо време, преди засиленият военен натиск върху бунтовниците да доведе до осезаеми резултати.

На този фон Иран, който от десетилетия е регионален съперник на Саудитска Арабия, предложи да посредничи между Рияд и подкрепяните от Техеран хути, пише БТА.

„Многократно сме заявявали готовността си да съдействаме за установяването на диалог между страните", каза говорителят на иранското Министерство на външните работи Есмаил Багаи.

Въпреки засилените саудитски въздушни удари срещу хутите, бунтовниците не показват признаци, че възнамеряват да прекратят атаките срещу инфраструктурата на кралството. Сред последните нападения са и удари по провинция Ал Джауф, за които съобщи днес йеменската телевизия.

Групировката многократно е заплашвала да атакува летища, въздушното пространство и петролни съоръжения в Саудитска Арабия. Петролният сектор е основен двигател на саудитската икономика и има ключово значение за амбициозните планове на страната за икономическо развитие.

По време на провеждащата се днес енергийна конференция саудитският министър на енергетиката принц Абдулазиз бин Салман заяви, че страната ще продължи да привлича инвестиции като част от по-широката си стратегия за икономическо развитие.

Съседните Обединени арабски емирства (ОАЕ) призоваха за възобновяване на съвместните действия на държавите от Персийския залив в областта на сигурността и отбраната в отговор на нападенията.

Съветникът на президента на ОАЕ Ануар Гаргаш заяви, че атаките срещу Саудитска Арабия застрашават сигурността на всички държави от Персийския залив. Според него пренебрегването на общата регионална сигурност е насърчило други сили да предприемат все по-дръзки действия срещу страните в региона.

Саудитска Арабия и ОАЕ дълги години бяха съюзници във войната в Йемен, но подкрепяха различни формирования в рамките на военната коалиция, застанала на страната на йеменското правителство. Разногласията между двете държави се задълбочиха през миналата зима.

Междувременно американският президент Доналд Тръмп заяви в събота, че Вашингтон обмисля възможността да се присъедини към Саудитска Арабия в нанасянето на удари срещу хутите. Засега обаче няма признаци САЩ да са предприели подобни военни действия.