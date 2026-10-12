Мерц: Русия ще преговаря сериозно за мир само под натиск

Москва ще преговаря сериозно за прекратяване на войната в Украйна само ако бъде поставена под натиск, заяви днес германският канцлер Фридрих Мерц след обявеното от американския президент Доналд Тръмп споразумение с Москва за доставките на дизелово гориво от Русия, предаде Франс прес.

В отговор на предложението на Тръмп за прекратяване на ударите по енергийната инфраструктура Русия предприе масирани атаки срещу украински енергийни обекти, предназначени за граждански цели, отбеляза Мерц. Той потвърди подкрепата на Германия и Европа за украинския президент Володимир Зеленски.

Германският канцлер иронизира и обещанията на Тръмп, дадени още в началото на втория му президентски мандат, да сложи край на войната в Украйна в рамките на няколко дни, пише БТА.

„За съжаление, конфликтът в Украйна не е приключил, въпреки че това беше целта, която президентът Тръмп си постави още в началото на втория си мандат - да сложи край на войната в рамките на няколко дни", заяви Мерц.

Той съобщи, че съветниците по външната политика на лидерите на Великобритания, Франция и Германия са посетили САЩ през почивните дни, за да обсъдят въпроса с американската администрация.

„Продължаваме неуморно да търсим общ подход, който да помогне за прекратяването на тази война", заяви германският канцлер.

Германският канцлер също така се дистанцира от президента на САЩ Доналд Тръмп във връзка със споразумението между Вашингтон и Москва за възобновяване на износа на дизелово гориво, като заяви, че Германия и Европа ще продължат санкциите срещу Русия.

Мерц заяви, че германското правителство е взело под внимание споразумението между Вашингтон и Москва, но няма да последва този пример.

"Подобно решение е изключено за Германия и Европа. Русия ще преговаря сериозно само под натиск и затова ние се придържаме към нашите санкции срещу Русия", каза той.

Мерц отбеляза, че санкциите трябва да продължат да се засилват в отговор на атаките на Москва, особено срещу гражданската енергийна инфраструктура на Украйна. Той заяви, че украинският президент Володимир Зеленски може да продължи да разчита на подкрепата на Германия и Европа.

"Конфликтът в Украйна, за съжаление, все още не е приключил, въпреки че президентът Тръмп си беше поставил за цел да го приключи в рамките на няколко дни още в началото на втория си мандат", каза германският лидер.

Тръмп обяви в социалната си мрежа Трут Соушъл след разговори с руския президент Владимир Путин, че Москва е съгласна незабавно да достави над 300 000 тона дизелово гориво на пазарите в САЩ и по света, с цел да се понижат цените по бензиностанциите.

Според Тръмп Русия ще достави още 500 000 тона през ноември, а малко след това – още 1 милион тона. Европейският съюз остро разкритикува споразумението.