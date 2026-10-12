Кая Калас: ЕС създава нова мисия за подкрепа на Ливан

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Външните министри на ЕС приеха решение за създаване на нова мисия за подкрепа в Ливан, насочена към даване на съвети на въоръжени сили и Силите за вътрешна сигурност на страната, предаде Ройтерс.

Мисията „ще съветва и подпомага Ливанските въоръжени сили и Силите за вътрешна сигурност за укрепване на териториалния контрол, граничната сигурност и вътрешната сигурност", заяви върховният представител на ЕС по външните работи Кая Калас, като добави, че „Европа е ангажирана с бъдещето на Ливан".

От Съвета на ЕС съобщиха, че мисията ще има първоначален мандат от три години и ще има както военен, така и цивилен съставен елемент, пише БТА.

„Военният стълб ще предоставя консултантска подкрепа и обучение за засилване на способностите на въоръжените сили на Ливан за гранична и морска сигурност", докато цивилният ще предоставя обучение за Силите за вътрешна сила на Ливан в сфери като киберпрестъпността и борбата срещу контрабандата.

Миналия месец Калас заяви, че повече от 10 страни членки на ЕС са готови да предоставят ресурси и кадри за мисията.

Предстои допълнително оперативно планиране, преди да се вземе решение за начало на дейността на мисията. В понеделник представител на ЕС заяви, че съюзът се надява да разгърне личен състав в рамките на новата мисия през следващите месеци.

Мисията е резултат от проучване на ЕС относно начините за укрепване на ливанските сили, така че да се съсредоточат върху разоръжаването на милициите на шиитското движение „Хизбула".

Мандатът на Временните сили на ООН в Ливан изтича в края на 2026 г., когато се очаква да започне едногодишен процес на съкращаване на числеността и изтегляне.