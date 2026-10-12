Забавят доставката на ракети за ПВО системите "Пейтриът" за Полша

Доставките на някои оръжейни системи за Полша ще бъдат забавени, включително на ракети прехващачи за системите за противовъздушна отбрана „Пейтриът". Това заяви оперативният командир на полските сухопътни сили ген.-майор Иренеуш Новак, цитиран от Ройтерс и БТА.
През април агенцията съобщи, че US служители са информирали някои европейски партньори, че определени вече договорени оръжейни доставки вероятно ще бъдат забавени, защото войната в Иран черпи от оръжейните складове.
„В момента изглежда и ние ще бъдем засегнати. Това е видно по отношение на ракетите за „Пейтриът". Те със сигурност ще се забавят", заяви Новак на форум във Варшава, посветен на отбраната.
„Като цяло ще има отражение и ще последват допълнителни забавяния на доставките, които вече са планирани или са обект на съществуващ договор", допълни той.