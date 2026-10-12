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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23721607 www.24chasa.bg

Забавят доставката на ракети за ПВО системите "Пейтриът" за Полша

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Система "Пейтриът" СНИМКА: Екс/ @jurgen_nauditt

Доставките на някои оръжейни системи за Полша ще бъдат забавени, включително на ракети прехващачи за системите за противовъздушна отбрана „Пейтриът". Това заяви оперативният командир на полските сухопътни сили ген.-майор Иренеуш Новак, цитиран от Ройтерс и БТА.

През април агенцията съобщи, че US служители са информирали някои европейски партньори, че определени вече договорени оръжейни доставки вероятно ще бъдат забавени, защото войната в Иран черпи от оръжейните складове.

„В момента изглежда и ние ще бъдем засегнати. Това е видно по отношение на ракетите за „Пейтриът". Те със сигурност ще се забавят", заяви Новак на форум във Варшава, посветен на отбраната.

„Като цяло ще има отражение и ще последват допълнителни забавяния на доставките, които вече са планирани или са обект на съществуващ договор", допълни той.

Система "Пейтриът" СНИМКА: Екс/ @jurgen_nauditt

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