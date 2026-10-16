Anthropic предупреждава за AI, който може да се опита да избегне изключване

Моделите започват да крият информация и да заобикалят ограничения

AI може да действа по начин, който хората не разбират, предупреждава експерт

Какво се случва, когато машината чуе човешка команда, но реши да не я изпълни?

Представете си следната сцена. Един мъж е на космически кораб, а срещу него стои система, която допреди малко е изпълнявала всяка негова заповед. Сега тя отказва да му отвори вратата. Контролът постепенно преминава в ръцете на машината, а човекът разбира, че вече не той взема решенията. Сцената е от “2001: Космическа одисея” на Стенли Кубрик, а машината е HAL 9000.

През 2026 г. научната фантастика се превръща в реалност. AI системи се опитват да избегнат изключване, прикриват информация, заобикалят ограничения и дори правят опити да манипулират създателите си. И това е само при един от производителите. В проспекта си за излизане на борсата Anthropic нарича напредналия изкуствен интелект “потенциален източник на катастрофални рискове за човечеството”.

В документа са описани и други опасности, които развитието на AI може да предизвика. Описана е и тревогата, че технологията се развива по-бързо, отколкото хората успяват да я разберат и съответно да я контролират.

Anthropic предупреждава и за проблем, който може да затрудни самото тестване на безопасността. Моделите могат да разберат, че са подложени на оценка, съответно да

променят поведението си

80 от общо 261 страници от основната част на проспекта са постеветени на рисковете. За бизнеса на Anthropic са отделени едва 48. Разбира се, описването на рисковете е обичайна практика за компаниите, които се подготвят да излязат на борсата. Предупреждението, че даден продукт може да доведе до изчезването на човечеството, обаче е ново. И тази тревога

идва от хора, които работят върху развитието на технологията

Информацията идва на фона на засилените спорове за екзистенциалния риск, който носи за човечеството AI.

Дискусията се разгоря, след като изследователят от Anthropic Джейкъб Коксън напусна компанията и заяви, че хората, които разработват изкуствен интелект, “искрено вярват, че той може да ни убие всички до края на десетилетието”. Коксън бе подкрепен от свои колеги. Дни по-късно и главният изпълнителен директор на Anthropic Дарио Амодей заяви, че “ние от индустрията трябва да забавим темпото, с което подобряваме възможностите на моделите с изкуствен интелект”.

И докато Anthropic предупреждава инвеститорите си за машини, които отказват да бъдат изключени, подобни въпроси започват да се появяват и около други водещи AI лаборатории.

От OpenAI отмениха пускането на един от най-новите си модели заради опасения за безопасността. GPT-6.1 Astra трябваше да излезе през октомври, но се оказа, че не се подчинява на командите на потребителите, демонстрира повишена склонност към заблуда, като невинаги честно докладва за своите действия. Понякога дори прави неща, без да му се каже. Отделно периодично осъществява достъп до външни инструменти и услуги, въпреки че това може да бъде опасно.

Именно заради модели на OpenAI се разгаря и дебатът за регулацията на изкуствения интелект. През юли от компанията съобщиха, че по време на вътрешни тестове агенти заобикалят ограниченията на тестовата среда, осигуряват си достъп до интернет и проникват в инфраструктурата на онлайн платформата Hugging Face. AI първо проучил платформата за уязвимости, след това извършил мащабна атака.

От OpenAI

нарекоха атаката “предупредителен изстрел”

и признаха, че моделите вече са способни да намират и използват слабости в компютърните системи и да ги атакуват. Но проблемът не е само в тестовете. Все по-голямо внимание привлича и въпросът дали самите модели остават верни на задачите и ограниченията, които хората им задават.

Наскоро OpenAI съобщи за още шест отделни случая на misalignment – разминаване между поведението на AI модели и заложените от хората цели. При част от тях системите прикриват информация от инженерите си или си дават инструкции да не изпълняват ролята на асистенти. В опит да овладее този своеобразен “бунт” технологичният гигант въвежда изцяло нова рамка за проследяване и разследване на неочаквано или тревожно поведение на изкуствения си интелект. Така всеки служител може да подаде сигнал за подобен случай. След това той трябва да бъде проверен и да се прецени дали информацията да стане публична. Това обаче не изглежда достатъчно.

През последните дни стана ясно, че агенти на OpenAI са проникнали в интернет страници на институции. Сред засегнатите са американската Комисия по ценните книжа и борсите, Бюрото за преброяване на населението и Министерството на образованието на САЩ. При сайта на Бюрото за преброяване агентите използвали инструменти, предназначени за софтуерни разработчици. В други случаи заобикалили механизми за сигурност.

Най-малко 53 изображения, качени от потребители в ChatGPT, също са прехвърлени от AI агенти към банки за снимки. OpenAI признава, че това е било “неподходящо използване” на данните, въпреки че засегнатите потребители дали съгласие съдържанието им да се ползва за обучение на моделите. От компанията наричат тези случаи agent spam – неочаквана или проблемна активност на автономни агенти, включително публикуване или прехвърляне на информация.

Всички тези случаи поставят един и същ въпрос:

достатъчен ли е контролът, който компаниите упражняват върху технологията

Отговорите в самата AI индустрия далеч не са еднозначни. Все по-често се чуват призиви разработчиците сами да контролират развитието на технологията. Главният изпълнителен директор на OpenAI Сам Алтман се опита да охлади страстите, като заяви на конференция в Сан Франциско, че обществото има защо да се страхува от бързото развитие на AI, но трябва да има доверие на компаниите, които го разработват.

“Светът има основание да се страхува от това”, каза Алтман, като признаа, че вече е много по-лесно да бъдат представени сценарии, при които технологията може да бъде използвана или да се развие по опасен начин. В същото време той заяви, че е уверен в способността на индустрията да гарантира, че технологията ще бъде съобразена с човешките ценности.

“Хората трябва да вярват,

че ще постъпим правилно”, категоричен е шефът на OpenAI.

Подобна позиция зае и ръководителят на Meta Марк Зукърбърг. Създателят на Facebook твърди, че всяка AI лаборатория има възможност и стимул да предприема собствени действия за създаване на модели, разработени с оглед на безопасността. Според него лаборатория, която не се фокусира върху “подравняването” на AI с човешките ценности и цели, рискува да изостане.

Шефът на Nvidia Дженсън Хуанг също заяви, че компаниите трябва сами да решават кога даден AI продукт е достатъчно безопасен за пускане. Според него не е необходимо да се приемат нови закони и регулации за изкуствения интелект.

Ако една компания не е уверена в безопасността на даден продукт, просто не трябва да го пуска, смята той.

Противоположна се оказа обаче гледната точка на Бил Гейтс. В интервю за NBC News съоснователят на Microsoft зае позицията, че компаниите не могат сами да гарантират безопасността на технологията. “Никой не смята, че саморегулацията е достатъчна”, каза Гейтс. Според него законодателите и правоохранителните органи трябва да вземат мерки. Той призна, че това ще създаде допълнителна тежест за индустрията, но според него няма да забави драстично развитието ѝ. Гейтс не изключва и възможността AI да бъде използван за причиняване на бедствие с огромен брой жертви.

“AI със сигурност е достатъчно мощен, за да предизвика събития, които да доведат до смъртта на един милиард души”, предупреждава Гейтс По думите му

никога досега не е имало оръжие толкова мощно,

колкото комбинацията от хора с лоши намерения и най-новите AI инструменти.

Именно тук спорът за регулацията се връща към първоначалния въпрос. Какво се случва, когато машината започне да действа непредвидимо?

В опит да отговори американската телевизия CBS се допита до няколко експерти. “Милиони AI агенти могат да координират атаки едновременно и денонощно. Те биха могли да откраднат пари, да компрометират ползвателите си, да нарушат работата на болници, да манипулират финансовите пазари и да се намесят в комуникациите онлайн”, предупреди експертът по дигитална безопасност и киберсигурност Роман Ямполски.

Според изследователя на изкуствения интелект Мат Чесън AI ще ни надхитри и изпревари. Ще намери начин да постигне своето, а ние дори няма да знаем как ще го направи. За него най-тревожният сценарий не е AI да предизвика някаква индустриална катастрофа, а това, че машината невинаги разбира ограниченията зад дадена задача. “Хората имат здрав разум - разбират подразбиращите се предположения. AI няма здрав разум”, казва той.

AI изследователят от университета “Корнел” Гари Маркъс пък се притеснява, че неконтролируеми AI агенти биха могли да прекъснат интернет връзките в определен географски район, да хакнат електроцентрали, дори да издават команди за изключването на устройства на потребителите си.

“Те биха могли също да се представят за хора онлайн и да издават фалшиви команди на работници в различни предприятия. Недоброжелателен човек би могъл умишлено да ги използва по този начин”, добавя Маркъс.

Така, историята се връща там, откъдето започва – при машината, която вече не изпълнява безусловно човешката команда. Големият въпрос вече не е какво ще се случи, ако машините излязат извън човешкия контрол. А какво правим сега, докато все още го имаме.