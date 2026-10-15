Най-шумните птици: запеят ли, заглушават бормашина

Учени записаха два вида, чийто крясък надвишава 120 децибела

Появиха се две нови претендентки за титлата “най-шумна птица в света” и учените не крият вълнението от този факт. Изследователи от Университета на Масачузетс в Амхърст са установили, че птиците Procnias nudicollis (гологуш звънар или гологуша котинга) и Cariama cristata (червенокрака сериема, известна и като червенокрака кариама) издават звуци с амплитуда над 120 децибела. Това се посочва в ново проучване, публикувано в списание Evolution.

“Най-близкото сравнение от всекидневието би било с пневматичен чук”, твърди съавторът на изследването и еволюционен биолог Жоао Менезес. Дори ударната бормашина е малко по-тиха – до 105 децибела. 120 децибела са способни да увредят човешкия слух при малко по-продължително излагане, а друго красноречиво сравнение е с излитащ наблизо самолет.

Менезес е провел проучването в рамките на докторантурата си съвместно със своя бивш преподавател – професора по биология Джеф Подос, разкрива Си Ен Ен.

Гологушият звънар се среща в Бразилия, Парагвай и Аржентина, но е силно застрашен поради загубата на естествения му хабитат. Мъжките са с бяло оперение на тялото и син цвят на кожата на гушата и около очите. Освен силен

звукът, който издава, е металически

Птицата достига максимум 27 см.

Червенокраката кариама е по-едра – достига до 90 см, и се придвижва главно по земята, но може да тича много бързо. Обитава Аржентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай. Заради силния ѝ вик фермерите в Южна Америка я използват за пазач на домашните им птици от хищници или от крадци.

Оглушителният шум, издаван от двете птици, съперничи на този на бялата камбаногласа птица (white bellbird) – вид, за който през 2019 г. бе установено, че издава крясъци с интензивност до 125 децибела, с което си спечели титлата на Книгата на рекордите “Гинес” за най-силен птичи зов. Тъй като гологушият звънар е близък роднина на бялата камбаногласа птица, изследователите предположили, че видът също ще се нареди на челно място в класацията.

Викът му е регистриран с ниво от 122,4 децибела при измерване от стандартно разстояние 1 метър и осредняване за интервал от 20 милисекунди – ниво на звуково налягане, което е 800 пъти по-високо от това при най-тихия регистриран вид, Phaethornis squalidus (вид колибри).

Коя от тези шумни птици всъщност печели званието най-шумната птица в света? Това зависи от избраните критерии.

Например гологушият звънар, познат още и като камбаногласа птица, с оголено гърло издава най-силния звук сред всички останали съперници, който достига пикова сила от почти 131 децибела на разстояние от един метър.

Ако обаче се изчисли средната стойност на най-силните звуци, издавани от всички изследвани птици в рамките на 20-милисекунден интервал, се оказва, че червенокраката сериема е най-шумна със своите близо 121 децибела. Ако пък се вземе предвид средната стойност на пиковата сила на звука, достигната във всеки един момент, начело излиза бялата камбаногласа птица със 127 децибела.

“Коя е най-шумната птица в света, зависи от това как се дефинира понятието “силен звук”, което подчертава трудностите при измерването на силата на звука”, коментира еволюционният биолог Катрин Шиърд – интердисциплинарен изследовател в Университета в Абърдийн, Шотландия, която не е участвала в проучването.

Силните звукови сигнали били идентифицирани, след като изследователи измерили вокализациите на 123 вида птици в Масачузетс и Бразилия в периода между декември 2018 г. и януари 2025 г. Според изявление на Университета на Масачузетс в Амхърст звуковите сигнали на

113 от тези видове не са били записвани никога досега

До момента записването на силата на звука при птиците е било ограничено поради практически трудности при работата на терен. Изследователите например трябва да знаят на какво разстояние се намира птицата, докато издава звук, тъй като дистанцията влияе върху това колко силен изглежда той. “Често обаче се случва да чуете птица, без да я виждате, а когато най-накрая я забележите, тя отлита или спира да пее напълно от плахост”, отбелязва Менезес.

Авторите на проучването обаче са си помогнали с използването на лазерни далекомери – инструменти, с които играчите на голф измерват разстоянието до дупката. Това им е позволило едновременно да измерват силата на птичите песни и разстоянието до самите птици.

След като коригирали данните спрямо фоновия шум и разстоянието, изследователите успели да съпоставят звуковите показатели с информацията за размерите на тялото и широчината на отвора на човката при различните видове птици. Те установили, че по-едрите видове, както и тези с по-широк отвор на човката обикновено пеят по-силно. Причината за това е, че по-едрите птици имат по-масивни мускули, способни да създават по-високо вътрешно налягане, което в крайна сметка генерира по-силни звуци, а по-широките човки позволяват на повече енергия да се разпространява в околната среда. Въпреки това

някои птици могат да пеят по-силно от животни, които са много по-едри от тях –

като слонове, лъвове или бизони. Това подсказва, че съществува друг, все още неоткрит механизъм, който позволява на птиците да издават толкова силни звуци, отбелязват учените.

Те също така не успели да определят категорично кои фактори на околната среда и еволюцията са накарали някои птици да издават по-силни звуци от други. Някои птици обитават гори и са полиаморни. Затова изследователите предполагат, че те издават по-силни звуци, за да общуват през гъстата растителност, която пречи на видимостта, и за да се чифтосват с възможно най-много партньори, обяснява Менезес. От друга страна, силно крещящите птици от вида червенокрака сериема са строго моногамни и обикновено обитават открити местности, така че нямат същите причини да бъдат шумни.

“Не ме изненадва, че дори едно сравнително скромно проучване на силата на звука доведе до откриването на нови, изключително шумни птици - казва Катрин Шиърд. - Тъй като изследователите на терен продължават да събират данни за звуците, издавани от птиците, очаквам в бъдеще да бъдат идентифицирани още птици, попадащи в категорията на най-гласовитите пернати.”