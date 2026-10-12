Китайският външен министър идва у нас

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Външният министър на Китай Ван И ще посети България, съобщи в изявление китайското Министерство на външните работи.

Членът на Политбюро на Централния комитет на Китайската народна партия и министър на външните работи Ван И ще участва в Седмата конференция на високо равнище за мерки за взаимодействие и изграждане на доверие в Азия, която ще се състои в столицата на Азербайджан - Баку на 15 октомври, в качеството му на специален пратеник на президента Си Дзинпин.

След това до 20 октомври той ще бъде на последователни посещения в Хърватия, Черна гора и България, съобщи БТА.

Ван посети България за последен път като външен министър през 2015 г.

Той ще посети Азербайджан и три балкански страни на фона на стремежа на Пекин да укрепи търговските си коридори и геополитическото си влияние в тези райони, отбеляза китайският в. “Саут Чайна морнинг пост”.

Според говорителката на китайското Министерство на външните работи Мао Нин Китай се надява да започне пълноценен диалог с всички страни на срещата на върха в Баку, да поддържа мултилатерализма и да работи за подобряване на управлението в Азия.

“Докато ситуацията в международен и регионален план става все по-сложна и нестабилна, азиатските страни имат по-силно желание за запазване на мира и спокойствието и за насърчаване на икономическия растеж", каза на пресконференция днес говорителката на министерството.

Мао добави, че по време на пътуването си Ван ще се срещне с външните министри на страните, които ще посети, и ще има задълбочени разговори с техните лидери.

Маршрутът му обхваща важни логистични центрове и балкански инфраструктурни партньори по Средния коридор, известен още като Транскаспийски международен транспортен маршрут. Този коридор свързва Китай с европейските пазари, като преминава през Казахстан, прекосява Каспийско море до Азербайджан и продължава през Грузия и Турция, заобикаляйки Русия.

Страните, които Ван ще посети, са ангажирани и с инициативата на Пекин “Един пояс, един път” - схема за глобална търговия и инфраструктура, центрирана около Китай.

Хърватия, Черна гора и България са важни партньори за Китай в Югоизточна Европа, заяви Мао и допълни, че Пекин поддържа важно сътрудничество с тези страни в областта на търговията, инвестициите, туризма и инфраструктурата.