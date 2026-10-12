След покана от Бърнабич в последния момент - ЕП ще наблюдава изборите в Сърбия

Мисия на Европейския парламент (ЕП) ще наблюдава изборите в Сърбия, които ще се проведат на 25 октомври, предава регионалната телевизия Ен 1, като се позовава на евродепутата от партията „Зелени“ Владимир Пребилич.

Председателят на сръбския парламент и изпълняващ длъжността президент на Сърбия Ана Бърнабич е отправила официална покана към Европейския парламент да изпрати наблюдаваща мисия на предсрочните парламентарни избори след изтичането на крайния срок.

Пребилич казва, че поканата е пристигнала в ЕП „в дванайсет без пет“, но че мисията все пак ще дойде в Сърбия.

„Международната общност не може да изпрати никаква мисия в Белград или в която и да е държава, освен ако не пристигне официална покана. Това се чакаше до последния момент и се надявам, че сега всичко ще мине както трябва“, каза той.

На 9 октомври докладчикът за Сърбия в ЕП евродепутатът Тонино Пицула каза пред сръбската редакция на радио „Свободна Европа“, че сръбските власти не са поканили ЕП за наблюдател на парламентарните избори, а крайният срок за организиране на мисия междувременно е изтекъл.

Той уточни, че седемчленна мисия е била предварително подготвена, но тъй като официална покана от Белград не е получена, според правилата на ЕП не може да бъде конституирана и изпратена в страната.

Днес Пребилич казва, че ЕП в известен смисъл е бил подготвен за такъв развой на ситуацията.

„Срамно е и това не е начинът да се действа, ако искаш да бъдеш домакин на мисия, която би трябвало да дойде в Сърбия, за да наблюдава изборите. Това само по себе си е послание, защото ако покана се изпраща по този начин - не е много добре“, оцени евродепутатът.

Той казва, че евродепутатите са получили имейли и данни от различни части на света за това, че по административен начин се поставят пречки пред сръбските избиратели от диаспората да гласуват на 25 октомври и че това показва, че „това не е честна игра“.

Според него е показателно, че се е увеличил три пъти броят на сърбите от чужбина, които желаят да гласуват на парламентарните избори и властите трябва да им предоставят възможност да кажат кой ще ръководи страната в бъдеще.

Евродепутатът заявява още, че Брюксел следи отблизо хода на предизборната кампания в Сърбия, но че ЕП няма възможност да промени нещата на място.

Той казва, че ЕП, както и еврокомисарят Марта Кос, са поискали Регулаторният съвет за електронни медии (РЕМ) да започне да функционира, както и избирателните списъци да бъдат изчистени от "мъртви души", но нищо не се е случило.