Ирански генерал: Не се стремим към изостряне на напрежението

Ръководителят на иранския Научноизследователски институт за науки и обучение на свещената отбрана „Шахид Хадж Касем Солеймани“ генерал-майор Яхия Рахим Сафави, заяви, че основната стратегия на Иран по отношение на Ормузкия проток е интелигентното управление на корабоплаването през него в отговор на американската военноморска блокада срещу страната, предаде иранската новинарска агенция ИРНА, цитирана от БТА.

На специализирана научна среща, посветена на географските фактори, определящи отбранителната стратегия за Ормузкия проток, Сафави заяви, че водният път е неразделна част от териториалните води на Иран и че правото на страната да упражнява контрол върху него произтича от правни и географски основания.

Той отбеляза, че Иран не се стреми към изостряне на напрежението, но ще отстоява твърдо своя суверенитет. По думите му, когато протокът се използва за транспортиране на военно оборудване, което представлява пряка заплаха за националната сигурност на Иран, контролът и ограничаването на корабоплаването се превръщат в стратегическо задължение.

Сафави отхвърли твърденията, че изграждането на тръбопроводи и алтернативни маршрути е намалило значението на протока, като го определи като ключов от стратегическа гледна точка участък от световните енергийни транспортни мрежи. По думите му „над 20 процента от световните доставки на петрол и енергийни ресурси продължават да преминават през този воден път, а значението му е нараснало на фона на нестабилността на световните пазари.

Като направи разграничение между затварянето на протока и управлението на корабоплаването през него, Сафави заяви, че подходът на Иран има за цел да противодейства на американската военноморска блокада, да се справи с морските санкции и да допринесе за установяването на траен мир и сигурност в региона с участието на държавите от него.

Срещата беше организирана от Изследователската група по стратегическа география към Центъра за изследвания на свещената отбрана на института. В нея участваха Сафави и експерти по отбрана, право и геополитика.

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