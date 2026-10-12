Двама палестинци загинаха при израелски удар над Газа

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Най-малко двама палестинци загинаха при израелски удар в южната част на ивицата Газа, съобщиха местните здравни власти, цитирани от Ройтерс.

Израелската армия заяви, че е нанесла удар срещу боец от въоръжена групировка в района, без да даде повече подробности.

Късно снощи при друг израелски въздушен удар бе ударена палатка в района на Ал Мауаси, близо до град Хан Юнис в южната част на Газа, съобщава БТА. При нападението загинаха трима, съобщиха медици. Израелските въоръжени сили заявиха пред Ройтерс, че при тази операция са атакували бойци на въоръжени групировки.

През последните седмици Израел засили ударите си срещу палестинското ислямистко движение "Хамас", като твърди, че групировката се превъоръжава и извършва нападения в нарушение на споразумението за прекратяване на огъня.

От своя страна, "Хамас" отрича да подготвя нападения или да се опитва да възстанови оръжейните си запаси. Групировката обвинява Израел, че подкопава мирното споразумение за ивицата Газа.

Споразумението за прекратяване на огъня, постигнато миналата година с посредничеството на САЩ, предвижда на по-късен етап да започне възстановяването на опустошената палестинска територия. Напредъкът по изпълнението му обаче остава ограничен. Сред основните условия за окончателно прекратяване на конфликта са разоръжаването на "Хамас" и изтеглянето на израелските войски от ивицата Газа.