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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23722162 www.24chasa.bg

Русия е ударила кораби, возещи военни товари за Украйна

2028
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Товарен кораб в Черно море СНИМКА: X/@MarioNawfal

Русия е атакувала с дронове различни цели в Украйна, сред които и кораби, превозващи военни товари. Това съобщи руското военно министерство, цитирано от Ройтерс.

Според министерството са били ударени 3 товарни кораба, за които се твърди, че са ползвани за транспорт на военно оборудване към украинските пристанища на Черно море. Два от корабите са пътували към Одеса, а третият - към Николаев, пише БТА.

Руското министерство съобщи и за удар по логистичен център в Николаевска област.

Ройтерс отбелязва, че не може да потвърди по независим път информацията от руското военно министерство.

Товарен кораб в Черно море СНИМКА: X/@MarioNawfal

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