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Иран атакува петролен танкер, опитал се да мине през Ормузкия проток

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Още един танкер беше атакуван в Ормузкия проток. Снимка: Източник: Pixabay

Иранския Корпус на гвардейците на Ислямската революция призна за удар срещу петролен танкер, който се е опитал да премине през Ормузкия проток, съобщава Франс прес, цитирана от БТА.

"Супертанкер беше ударен в Ормузкия проток и се запали", посочиха военноморските сили на корпуса в изявление, публикувано на сайта им "Сепах нюз".

От началото на конфликта в Близкия изток, който започна в края на февруари след ударите на САЩ и Израел срещу Иран, Техеран претендира за контрол над Ормузкия проток. През стратегическия воден път преди войната преминаваше 1/5 от световните доставки на петрол и втечнен природен газ, посочва АФП. Иран редовно атакува кораби, които се осмеляват да влязат там без негово разрешение, допълва агенцията.

От своя страна, САЩ налагат морска блокада на иранските пристанища и ескортират петролни танкери, които все по-често преминават през протока. Поразеният днес кораб се е опитал да премине зоната, като изключил навигационната си система. Освен това пренебрегнал предупрежденията на военноморските сили на иранските гвардейци, посочват те в изявлението си.

Командирът на военноморските сили на корпуса адм. Али Озмап предупреди, че всеки кораб, който изключи навигационните си системи в Ормузкия пролив, ще бъде смятан за вражески и ще бъде подложен на "сурови мерки".

Още един танкер беше атакуван в Ормузкия проток.

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