ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Румен Радев: У нас отново расте интересът към инже...

Времето София 16° / 14°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23722178 www.24chasa.bg

Над 100 чуждестранни планинари са блокирани в наводнени райони на Непал (Видео, снимки)

1212
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
СНИМКА: Ройтерс

Над 100 чуждестранни планинари са блокирани, след като през почивните дни излязла от коритото си река в централната част на Непал отнесе пътеки и мостове. Това съобщи днес представител на властите, цитиран от Ройтерс. 

СНИМКА: Ройтерс
СНИМКА: Ройтерс

Властите са спасили днес 321 души, включително 12 чужденци, след като свлачище на около 100 км западно от столицата Катманду запуши коритото река Будхи Гандаки, което доведе до наводнение надолу по течението. Въоръжените сили съобщиха, че спасителната операция ще продължи и утре.

Реката е приток на река Тришули, разположен след друг приток, при който през август срутване на ледник предизвика катастрофално наводнение, отнело живота на 1457 души, като хиляди все още са в неизвестност. 

СНИМКА: Ройтерс
СНИМКА: Ройтерс

Няма данни за загинали при новото бедствие, но петима местни се смятат за изчезнали, след като стихията отнесе домове и повреди инфраструктура, включително три ВЕЦ, пише БТА. 

Бхуван Радж Оджа, служител към проект, обхващащ популярен маршрут за планински преходи, заяви, че над 100 чуждестранни туристи са блокирани в различни райони и не могат да се върнат, тъй като част от пътеката е била отнесена. 

СНИМКА: Ройтерс
СНИМКА: Ройтерс

„Туристите, които искат да се върнат заради наводнението, трябва да бъдат спасени. Онези, които желаят да продължат прехода си, могат да го направят от безопасни места“, заяви Оджа пред Ройтерс. 

СНИМКА: Ройтерс
СНИМКА: Ройтерс
СНИМКА: Ройтерс
СНИМКА: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Доц. Групчев: Най-вероятно ще трябва да се откажа от професията, за да запазя здравето си