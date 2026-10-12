Над 100 чуждестранни планинари са блокирани в наводнени райони на Непал (Видео, снимки)

Над 100 чуждестранни планинари са блокирани, след като през почивните дни излязла от коритото си река в централната част на Непал отнесе пътеки и мостове. Това съобщи днес представител на властите, цитиран от Ройтерс. СНИМКА: Ройтерс

Властите са спасили днес 321 души, включително 12 чужденци, след като свлачище на около 100 км западно от столицата Катманду запуши коритото река Будхи Гандаки, което доведе до наводнение надолу по течението. Въоръжените сили съобщиха, че спасителната операция ще продължи и утре.

Реката е приток на река Тришули, разположен след друг приток, при който през август срутване на ледник предизвика катастрофално наводнение, отнело живота на 1457 души, като хиляди все още са в неизвестност. СНИМКА: Ройтерс

Няма данни за загинали при новото бедствие, но петима местни се смятат за изчезнали, след като стихията отнесе домове и повреди инфраструктура, включително три ВЕЦ, пише БТА.

Бхуван Радж Оджа, служител към проект, обхващащ популярен маршрут за планински преходи, заяви, че над 100 чуждестранни туристи са блокирани в различни райони и не могат да се върнат, тъй като част от пътеката е била отнесена. СНИМКА: Ройтерс

„Туристите, които искат да се върнат заради наводнението, трябва да бъдат спасени. Онези, които желаят да продължат прехода си, могат да го направят от безопасни места“, заяви Оджа пред Ройтерс.