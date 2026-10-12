Бърнам: Иран вероятно седи зад планираното нападение на военното летище "Феърфорд"

Британския премиер Анди Бърнам заяви днес, че е „много вероятно“ предполагаемият план за нападение срещу авиобазата на Кралските военновъздушни сили „Феърфорд“ във Великобритания да е бил координиран в Иран и че почти сигурно е бил ръководен от Корпуса на гвардейците на Ислямската революция (КГИР), предаде Ройтерс.

Военно летище „Феърфорд“ е използвано от американски бомбардировачи за нанасяне на удари по Иран. Миналата седмица президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че заплаха, свързана с Иран, е наложила изтеглянето на самолетите.

Американски служители съобщиха пред Ройтерс за предполагаем ирански заговор за нанасяне на атака с дрон.

„Мога да потвърдя оценката ни, че е много вероятно това да е било координирано в Иран, почти със сигурност насочено от КГИР“, заяви Бърнам пред парламента, цитиран от БТА.

„Няма да търпим подобни заплахи на наша територия. Ще предприемем решителни действия срещу използването на престъпни мрежи от страна на Иран, като използваме целия си набор от правомощия, за да се насочим към тях и към каналите им за финансиране. Ще наложим допълнителни санкции, за да ограничим възможностите на Иран и КГИР да ни навредят“, заяви британският премиер.

Иран отхвърли всички твърдения за участие в инцидента във „Феърфорд“, като ги определи като „неоснователни и злонамерени спекулации“.

Допълнително британският външен министър Ед Милибанд обяви, че е извикал иранския посланик в Лондон и че на двама ирански граждани са с наложени санкции за ролята им в направлявана от Иран враждебна дейност, предаде Пи Ай Мидия/ДПА.

„Продължаващите опити на Иран да подкопае сигурността на Великобритания и на международните партньори чрез своите престъпни мрежи, групировки, действащи като негови пълномощници, и подкрепяни от държавата злонамерени действия са неприемливи. Както многократно сме заявявали пред Иран, Великобритания няма да толерира заплахи на своя територия. Днес разпоредих на ведомството си да извика посланика на Ислямска република Иран, за да потвърди отново това послание в пълния му обем“, заяви Милибанд в изявление.

Наложени са замразяване на активите и забрана за пътуване и заемане на длъжности на Рухола Базганди, ръководител на контраразузнаването в КГИР, както и на Шахрам Али Реза Тамарзаде Джаки, свързан с престъпната мрежа „Зиндащи“.

„Обявяваме също така налагането на санкции на двама ирански граждани заради ролята им в улесняването или извършването на враждебна дейност от името на иранския режим, с ясното намерение да отправят заплахи, да планират или да осъществяват нападения в чужбина“, допълни британският министър.