Папата отмени всички публични прояви до 20 октомври заради операцията

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Папа Лъв XIV отмени всички свои планирани публични прояви до 20 октомври, обяви днес Ватиканът в навечерието на хоспитализацията на Светия отец за операция за премахване на малък израстък в единия му бял дроб, предаде Ройтерс.

71-годишният папа вчера каза, че израстъкът е бил открит при направен му наскоро контролен преглед, че той е с ограничен размер и е бил установен достатъчно рано.

Очаква се папата да постъпи в болницата „Джемели“ в Рим преди обед утре, съобщи по-рано днес пресслужбата на Ватикана. Тя не уточни кога ще се състои самата операция, пише БТА.