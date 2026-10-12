Правосъдното министерство в Скопие за Ива Михайлова: Националността не е основа за различно прилагане на закона

От Министерството на правосъдието на Северна Македония реагираха, изразявайки „загриженост за случая с Ива Михайлова и приемането ѝ на високо равнище в София, докато за нея е в сила съдебна забрана” за напускане на страната.

„Върховенството на закона предполага равенство пред закона, зачитане на съдебните решения и последователно прилагане на правните процедури. Националността и гражданството не трябва да бъдат основа за привилегировано третиране или различно прилагане на закона. Като съседни държави, ангажирани с европейската перспектива, ние имаме задължението да изграждаме отношения на взаимно доверие, уважение и ефикасно правно сътрудничество. Това предполага и последователно спазване на правните задължения и независимостта на съдебните производства”, се казва в съобщението на Министерството на правосъдието, подписано от министъра Йетон Шасивари.

От Министерството на правосъдието в Скопие подчертават значението на институционалния диалог и сътрудничеството, "за да могат всички открити въпроси да бъдат решени въз основа на факти, закони и международноправни механизми", добавяйки, че "европейските ценности не са просто декларация, а задължение".

Тази сутрин Ива Михайлова от Кочани, която има българско и македонско гражданство, се появи в София със своя адвокат. Срещу нея в РС Македония се води дело за катастрофа със смъртен случай и тя има забрана да напуска родината си. Момичето обаче има сериозен здравословен проблем и трябва да се лекува в София, но македонските власти отказват да я пуснат.

Пред медиите днес тя заяви, че с адвоката си са напуснали РС Македония през граничен пункт, без да уточняват кой. Защитникът й пък обясни, че македонските гранични власти знаели много добре, че това е Ива, но я пуснали да излезе от страната и дори го поздравили, "че я спасява". Македонското МВР обясни, че в граничната система няма регистрирано напускане на страната на Ива, последно тя е излязла през септември 2025 г. и се е върнала през октомври същата година. От прокуратурата пък обясниха, че на 9 октомври 2025 г. са й взели документите, за да не може да напуска страната.