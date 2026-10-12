ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Двама турци са арестувани за пожар в станция на St...

Времето София 15° / 13°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23722349 www.24chasa.bg

Новият президент на Естония встъпи в длъжност

2308
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Юле Мадисе КАДЪР: Екс/@petite_michelle

Юле Мадисе встъпи в длъжност днес като президент на Естония, след като положи клетва на церемония в парламента в Талин, предаде ДПА. Тя наследява на поста Алар Карис, който реши да не се кандидатира за втори петгодишен мандат.

Мадисе е шестият президент на балтийската държава от обявяването на независимостта ѝ през 1991 г. Петдесет и една годишната юристка е втората жена, заела до голяма степен церемониалния президентски пост, след Керсти Калюлайд (2016-2021 г.)

Мадисе планира да поддържа западната ориентация на Естония и подкрепата ѝ за Украйна.

Във встъпителната си реч новият президент призова естонците да не се страхуват и да не губят надежда, въпреки сериозните времена и „непредсказуемия и опасен“ свят около Естония.

Поради местоположението си на източния фланг на НАТО Естония е особено уязвима и се чувства заплашена от руската инвазия в Украйна преди четири години. Балтийската държава е близък партньор на Киев, пише БТА. 

Мадисе, която няма връзка с която и да е политическа партия, беше избрана на поста в началото на септември.

Дълги години тя е била преподавателка по право в университетите в Талин и Тарту.

Юле Мадисе КАДЪР: Екс/@petite_michelle

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Доц. Групчев: Най-вероятно ще трябва да се откажа от професията, за да запазя здравето си