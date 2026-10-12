Новият президент на Естония встъпи в длъжност

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Юле Мадисе встъпи в длъжност днес като президент на Естония, след като положи клетва на церемония в парламента в Талин, предаде ДПА. Тя наследява на поста Алар Карис, който реши да не се кандидатира за втори петгодишен мандат.

Мадисе е шестият президент на балтийската държава от обявяването на независимостта ѝ през 1991 г. Петдесет и една годишната юристка е втората жена, заела до голяма степен церемониалния президентски пост, след Керсти Калюлайд (2016-2021 г.)

Мадисе планира да поддържа западната ориентация на Естония и подкрепата ѝ за Украйна.

Във встъпителната си реч новият президент призова естонците да не се страхуват и да не губят надежда, въпреки сериозните времена и „непредсказуемия и опасен“ свят около Естония.

Поради местоположението си на източния фланг на НАТО Естония е особено уязвима и се чувства заплашена от руската инвазия в Украйна преди четири години. Балтийската държава е близък партньор на Киев, пише БТА.

Мадисе, която няма връзка с която и да е политическа партия, беше избрана на поста в началото на септември.

Дълги години тя е била преподавателка по право в университетите в Талин и Тарту.