Украинец готвил нападение на случаен човек в Полша, вдъхновен от онлайн предизвикателство

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Полската полиция арестува 21-годишен украинец по подозрение, че "подготвя убийство на расова основа" и че е планирал нападение с нож в рамките на онлайн предизвикателство, известно като "кървав петък", съобщиха полските съдебни власти, цитирани от Франс прес.

Арестът му е поредният епизод от поредица свързани с насилие случаи в Полша, където миналата седмица бяха регистрирани три нападения с нож в рамките на четири дни, а вчера беше съобщено за планирано нападение срещу министър-председателя Доналд Туск и министъра на отбраната Владислав Кошиняк-Камиш, съобщава БТА.

Украинецът Ярослав Ф., чието фамилно име не се разкрива съгласно полския закон за защита на личните данни, "е заподозрян, че е подготвял убийство на случайно срещнат човек с нож, мотивиран от расова омраза и желанието да участва в онлайн предизвикателството "кървав петък", посочи в изявление прокуратурата в Люблин.

Обвиняемият може да получи до 15 години затвор за "подготовка на убийство по мотиви, произтичащи от омраза, основана на расови различия".

Разследването е било започнато след сигнал от Католическия университет "Йоан Павел II" в Люблин, където заподозряният е бил студент, съобщи прокуратурата.

Университетът е забелязал "тревожни сигнали" от страна на заподозрения, сред които изказвания, одобряващи "извършването на престъпления, включително с расистки характер", както и изразяване на "пряко намерение да се отнеме живота на случайни хора" в рамките на предизвикателството "кървав петък".

Украинецът, задържан докато е работил като таксиметров шофьор за приложение за споделено пътуване, е насърчил и една студентка от университета да участва в тези действия.

Анализът на телефоните и лаптопа му показва, че е търсил в интернет "съдържание, свързано с изтезания" и че е гледал "свързано с насилие съдържание" в Телеграм.

Нападенията с нож се смятаха за относително редки в Полша, но напоследък поредица от такива случаи, шумно отразени в медиите, шокираха страната.

Миналата седмица Доналд Туск осъди последните нападения с нож в училища като "култ към насилието".