Ердоган след атаките в Рияд: Турция подкрепя Саудитска Арабия

Турският президент Реджеп Ердоган заяви след вчерашните атаки на хусите срещу Рияд, че Турция стои до Саудитска Арабия и нейния народ. В този контекст той подчерта, че продължават и дейностите по изграждането на структурите на Отбранителния съюз от Мека, в който участват Турция, Пакистан и Саудитска Арабия.

„Турция е до Саудитска Арабия и до своите саудитски братя след нападенията, които са в разрез с човешките и правните норми. Тук смятам, че е добре да заявя следното: продължават дейностите ни за изграждане на институционалните структури по Споразумението за съвместна обрана, което подписахме заедно с Пакистан, Саудитска Арабия на 7 август. Продължаваме да напредваме по отношение на Споразумението ни за съвместна отбрана по две направления. Първото е по пътя към целите за колективна отбрана и регионално сътрудничество. Второто – това сътрудничество да се превърне в трайна и работеща институционална структура, за което правим необходимите стъпки“, заяви Ердоган в речта си след заседание на кабинета, която беше излъчвана на живо в социалните мрежи.

Той добави, че Споразумението от Мека ще бъде внесено за разглеждане в турския парламент "в близките дни".

Още във вчерашния ден след атаката в Рияд, при която загинаха 12 души, а 309 бяха ранени, Турция излезе с официална позиция, в която заяви, че трябва да бъдат прекратени незабавно действията, които застрашават регионалната сигурност, стабилност и подкопават съвместните усилия на международната общност за установяване на мир.

Ердоган коментира, че ролята на Турция в рамките на Съюза от Мека ще бъде в съответствие с националното законодателство на страната, така както стои въпросът и с ангажиментите на Анкара към НАТО. Той подчерта, че позицията на Турция по регионалните въпроси е ясна. Според него Анкара на разделя проблемите по етнически принцип, а иска мир и стабилност в региона.