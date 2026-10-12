ЕС домакинства среща на върха с Великобритания на 20 ноември

Председателят на Европейския съвет Антонио Коща и председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен ще се срещнат с британския премиер Анди Бърнам на 20 ноември за среща на върха ЕС-Великобритания, предаде Ройтерс, като се позова на Европейския съвет.

Срещата на върха ще бъде възможност за укрепване на стратегическото партньорство и заемане на обща позиция в съвместната работа за мир и сигурност в Европа, се казва в изявление на съвета.

„ЕС и Великобритания са партньори със сходни възгледи, които споделят общи ценности, подкрепят мултилатерализма и основания на правила международен ред, и участват в насърчаването на стабилността и просперитета в Европа и по целия свят“, се добавя в изявлението.

Бърнам миналия месец заяви, че Великобритания трябва отново да разгледа вариантите за бъдещите си отношения с ЕС, включително възможността за повторно присъединяване към блока, от който се оттегли след референдум преди десетилетие.

Великобритания и ЕС и преди са обсъждали определени теми за сътрудничество и например постигнаха споразумение за някои правила в сферата на общественото здраве, за да ограничат граничните проверки за селскостопанските стоки, както и по програма за младежката мобилност, посочва Ройтерс, цитирана от БТА.

Възможно е това да са някои от темите, по които ще бъдат търсени споразумения в рамките на срещата на върха, която първоначално бе насрочена за юли, но бе отложена, след като предшественикът на Бърнам Киър Стармър обяви, че подава оставка.