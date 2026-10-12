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Спасиха жена, оцеляла денонощие в морето, след като паднала от крузиен кораб

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СНИМКА: Pixabay

Гръцката брегова охрана спаси жена, паднала от круизен кораб в района на остров Закинтос, съобщава електронното издание на гръцкия в. "Прото тема".

44-годишната жена е паднала зад борда на туристически круизен кораб в ранните сутрешни часове на петък, 9 октомври. Веднага след подаването на сигнал към гръцките власти, е започнала акция по издирването й. Участвали са няколко кораба и хеликоптер на военновъздушните сили.

Ден по-късно, в ранните сутрешни часове на 10 октомври, жената е открита на 72 морски мили югозападно от остров Закинтос. Тя е била със спасителен пояс и в съзнание, пише БТА. 

За момента не са ясни обстоятелствата, при които жената е паднала от круизния кораб. Тя е гражданин на Салвадор, а корабът е плавал под флага на Бахамите.   

СНИМКА: Pixabay

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