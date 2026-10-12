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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23722490 www.24chasa.bg

60 държави с декларация срещу таксите в протоците

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СНИМКА: Ройтерс

Шейсет държави днес подкрепиха декларация, в която обещават да работят за запазването на свободата на корабоплаването и да се противопоставят на въвеждането на такси в протоците, използвани за международно корабоплаване, предаде Ройтерс.

„Подкрепяме продължаващите отбранителни и избягващи ескалацията многостранни инициативи, целящи запазването на свободата на корабоплаването“, се казва в декларацията, подкрепена, наред с други, от ЕС, Австралия, Япония и Великобритания.

„Противопоставяме се на всякакви мерки, включително налагането на незаконни такси за услуги или преминаване, дискриминационни ограничения, изисквания за даване на предварително разрешение или други условия, които биха затруднили или възпрепятствали законното корабоплаване през протоците, използвани за международно корабоплаване“, се допълва в документа, цитиран от БТА. 

СНИМКА: Ройтерс

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